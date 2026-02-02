El juzgado recibe ya decenas de denuncias y partes médicos del accidente de Adamuz

El Tribunal de Instancia de Montoro ha puesto en marcha la maquinaria para echar a andar la investigación judicial del accidente de trenes acontecido en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y un centenar de heridos el domingo 18 de enero. Fuentes judiciales avanzan que, en línea con estas cifras, las denuncias de víctimas y solicitudes de personación se cuentan ya por decenas, y la jueza instructora, María del Carmen Troyano, están recopilando todavía los partes médicos remitidos por los hospitales.

En concreto, esa información sanitaria es enviada al juzgado de Guardia del partido judicial donde se ubica el hospital y este, a su vez, se inhibe en favor de Instrucción 2 de Montoro, que lleva la causa. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ya avanzó días después de la tragedia que el procedimiento "será muy problemático. Hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo y por cada parte personada".

En ese momento, ya se habían planteado siete personaciones y presentado una decena de denuncias, aunque este responsable auguró que "será un goteo permanente". A la puerta del Tribunal de Instancia de Montoro, donde se reunió con las dos juezas instructoras, detalló a la prensa que "habrá que hacer un trabajo procesal importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura". El juzgado desarrolla ahora esa labor "burocrática" y de asociación de denuncias y personaciones, explican fuentes cercanas a la causa.

José Luis Orta: "Las personaciones van entrando en los juzgados"

El abogado José Luis Orta confirma que, "poco a poco, van entrando las personaciones individuales en los juzgados de Montoro. Las familias necesitan su tiempo, pero la vida sigue y todos los afectados se irán incorporando como acusación particular, bien por familiares, por fallecidos o bien porque sean lesionados física o psicológicamente".

En cuanto a la forma de agrupar a los afectados, detalla que "lo suyo sería (constituir) una asociación, ya están contactando conmigo otros abogados que llevan a otros afectados y lo razonable es que, con el paso de los días, le empecemos a dar forma".

Un juzgado bis en Montoro

De forma paralela, el Tribunal de Instancia de Montoro se está dotando, prácticamente, de lo que antes se conocía como un juzgado bis. El viernes pasado se incorporó una nueva letrada de la Administración de Justicia y ya están trabajando, asimismo, los dos nuevos funcionarios habilitados por la Consejería de Justicia tras la tragedia de Adamuz.

Por otra parte, se espera que las juezas titulares de las plazas 1 y 2 de la sección de Instrucción, María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, respectivamente, juren su cargo el próximo viernes en Granada. Ambas se incorporarán a su destino el 9 de febrero para asumir, de forma colegiada, la investigación del accidente ferroviario.

La plaza 2 de Instrucción de Montoro, que lleva la macro causa, conoce también los asuntos de violencia sobre la mujer de este partido judicial, por lo que se ha aprobado la designación de un nuevo juez que colaborará con la jueza titular llevando los asuntos diarios del juzgado.