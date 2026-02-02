La Junta da vía libre a las medidas para combatir el ruido en Córdoba

La Junta de Andalucía ha verificado y avalado el Plan de Acción contra el Ruido en el que el Ayuntamiento de Córdoba lleva trabajando más de un año. El documento, que parte del diagnóstico de la situación actual que realiza el Mapa de Ruido de Córdoba, actúa principalmente sobre la movilidad, el planeamiento urbano, los servicios y las actividades de todo tipo que se desarrollan en la ciudad, incluido el ocio, un cambio que supone un giro en la política municipal contra el ruido y abre la puerta a restricciones más severas en zonas con alta conflictividad.

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente constata así que el documento ha sido elaborado conforme a la normativa europea, estatal y autonómica sobre ruido ambiental, que ha superado el trámite de información pública, que se abrió en octubre, y que, por tanto, se puede aprobar para su aplicación. Ahora, sin embargo, tendrá que pasar por la junta de gobierno local para su remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Europa. Tras ello, será cuando el Gobierno local se reúna con los servicios que componen la comisión técnica para planificar la ejecución de las acciones a aplicar y definir cómo se llevará a cabo.

El plan se divide en cuatro líneas y una treintena de medidas

Este plan se divide en cuatro líneas estratégicas: movilidad, infraestructuras y reordenación del territorio, divulgación y ocio, y propone más de 35 medidas concretas a desarrollar en los próximos cinco años con el objetivo de reducir las molestias acústicas y mejorar la calidad de vida de la población, partiendo del diagnóstico del ruido ambiental registrado en el mapa. Así, define cómo va a gestionar el Ayuntamiento el problema del ruido ambiental y se centra especialmente en el tráfico viario, que es la principal fuente de ruido en Córdoba; en el tráfico ferroviario, con un impacto más localizado; y en las actividades industriales. Además, incorpora de forma expresa un apartado específico dedicado al ocio, las fiestas y los eventos.

Bulla en las Cruces de Córdoba. / A.J.González

Desde el Ayuntamiento de Córdoba se ha previsto una dotación presupuestaria estimada de 19.650.000 euros para la ejecución del Plan de Acción durante los próximos cinco años, con una clara prioridad en las actuaciones de movilidad urbana, que concentran la mayor parte de la inversión (87,8% del total), mientras que las medidas vinculadas al ocio, actividades y servicios cuentan con una asignación de 2.200.000 euros, y las acciones de divulgación, sensibilización y educación disponen de una dotación significativamente menor, de 100.000 euros cada apartado.

Entre las actuaciones previstas hay iniciativas orientadas a fomentar la movilidad sostenible; controlar las emisiones sonoras de actividades de ocio y eventos, y líneas de sensibilización, educación y coordinación entre áreas.