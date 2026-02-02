Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

Iryo ha comunicado este lunes que abonará 35.000 euros a las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz en concepto de anticipo de indemnización y que en el caso de los heridos, el anticipo de indemnización se determinará individualmente.

La empresa ha publicado un comunicado para aclarar cómo funcionan los anticipos económicos previstos por la normativa vigente para las personas heridas o fallecidas tras el accidente del pasado 18 de enero.

Derecho de los pasajeros

De esta forma, explica Iryo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/782 sobre derechos y obligaciones de viajeros de ferrocarril, los pasajeros tienen derecho a recibir un anticipo económico para atender las necesidades económicas inmediatas derivadas del accidente.

El mismo comunicado señala que Iryo procederá al abono de los anticipos a los viajeros heridos y, en su caso, a los familiares de los viajeros fallecidos, previa acreditación documental de su condición para lo que establece un formulario y un correo electrónico de contacto.

De esta forma, apunta que en caso de fallecimiento, la compañía abonará un anticipo de 35.000 euros y en caso de lesiones, este anticipo se determinará individualmente, en función de las necesidades económicas inmediatas y de forma proporcional a los daños sufridos.

Carácter provisional

Estos anticipos, apunta la empresa, tienen carácter provisional y no implican reconocimiento de responsabilidad algunos.

"Se facilitan con independencia de la investigación en curso y de las responsabilidades que se deriven en función de la causa del accidente, así como del alcance real y efectivo de los daños sufridos, que pudieran incrementar la indemnización a percibir", apunta en la misma nota.

Iryo reitera su colaboración con las autoridades competentes y su compromiso de atender y acompañar a los viajeros afectados, dentro del marco legal aplicable, en un momento especialmente difícil.