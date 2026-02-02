Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes CCFJan SalasVigilancia del temporalBorrasca LeonardoPlan de acciónAviserranoColegios ProvincialesApartamentosSantuario
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

En caso de lesiones se determinará individualmente

Tren Iryo accidentado en Adamuz tras el descarrilamiento.

Tren Iryo accidentado en Adamuz tras el descarrilamiento. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Iryo ha comunicado este lunes que abonará 35.000 euros a las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz en concepto de anticipo de indemnización y que en el caso de los heridos, el anticipo de indemnización se determinará individualmente.

La empresa ha publicado un comunicado para aclarar cómo funcionan los anticipos económicos previstos por la normativa vigente para las personas heridas o fallecidas tras el accidente del pasado 18 de enero.

Derecho de los pasajeros

De esta forma, explica Iryo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/782 sobre derechos y obligaciones de viajeros de ferrocarril, los pasajeros tienen derecho a recibir un anticipo económico para atender las necesidades económicas inmediatas derivadas del accidente.

El mismo comunicado señala que Iryo procederá al abono de los anticipos a los viajeros heridos y, en su caso, a los familiares de los viajeros fallecidos, previa acreditación documental de su condición para lo que establece un formulario y un correo electrónico de contacto.

De esta forma, apunta que en caso de fallecimiento, la compañía abonará un anticipo de 35.000 euros y en caso de lesiones, este anticipo se determinará individualmente, en función de las necesidades económicas inmediatas y de forma proporcional a los daños sufridos.

Carácter provisional

Estos anticipos, apunta la empresa, tienen carácter provisional y no implican reconocimiento de responsabilidad algunos.

"Se facilitan con independencia de la investigación en curso y de las responsabilidades que se deriven en función de la causa del accidente, así como del alcance real y efectivo de los daños sufridos, que pudieran incrementar la indemnización a percibir", apunta en la misma nota.

Noticias relacionadas y más

Iryo reitera su colaboración con las autoridades competentes y su compromiso de atender y acompañar a los viajeros afectados, dentro del marco legal aplicable, en un momento especialmente difícil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  6. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

Adif avanza en la recuperación del tramo afectado por el accidente de Adamuz: comienza la colocación de las vías

Adif avanza en la recuperación del tramo afectado por el accidente de Adamuz: comienza la colocación de las vías

Los bomberos retiran una puerta del seminario de Córdoba que corría el riesgo de caer a la calle

Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

El concurso del Carnaval de Córdoba ya tiene semifinalistas: consulta las agrupaciones que han pasado de fase

El concurso del Carnaval de Córdoba ya tiene semifinalistas: consulta las agrupaciones que han pasado de fase

Cuatro años de cárcel por conducir ebrio y drogado y estrellarse con su mujer y sus dos hijas en una carretera de Córdoba

Cuatro años de cárcel por conducir ebrio y drogado y estrellarse con su mujer y sus dos hijas en una carretera de Córdoba

Por Andalucía llevará al Parlamento la situación de la FP Dual y las trabas al alumnado en la enseñanza pública

Por Andalucía llevará al Parlamento la situación de la FP Dual y las trabas al alumnado en la enseñanza pública

Andalucía Logistics logra su inscripción como agente del conocimiento y refuerza el papel de Córdoba como eje logístico andaluz

Andalucía Logistics logra su inscripción como agente del conocimiento y refuerza el papel de Córdoba como eje logístico andaluz

La Hermandad del Amor y el Colegio de Enfermería refuerzan la cardioprotección en la Semana Santa de Córdoba

Tracking Pixel Contents