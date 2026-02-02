El Imdeco refuerza la cardioprotección de las instalaciones deportivas con 33 nuevos desfibriladores y un plan de formación

El consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha aprobado la contratación del suministro en régimen de alquiler y mantenimiento de 33 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) para las instalaciones deportivas municipales, junto con un plan integral de mantenimiento y formación, por un importe total de 97.400,16 euros.

Los 33 desfibriladores, junto con sus cabinas, baterías y electrodos, estarán distribuidos en instalaciones deportivas de gestión directa, campos de fútbol, piscinas y centros gestionados mediante convenios, garantizando una cobertura completa y equitativa en toda la red deportiva municipal.

Este contrato mixto, con predominio del suministro, permitirá renovar y homogeneizar los sistemas de cardioprotección, mejorar la tecnología de los equipos y garantizar su operatividad permanente, dando cumplimiento tanto a la normativa autonómica vigente como al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Córdoba que establece la obligatoriedad de disponer de desfibriladores en todas las instalaciones deportivas municipales.

Los nuevos dispositivos corresponden a modelos de última generación con tecnología de onda bifásica exponencial truncada, considerada por la evidencia científica como la más eficaz y menos lesiva, ya que permite realizar la desfibrilación con menor energía eléctrica, reduciendo el riesgo de daños en los tejidos y mejorando la respuesta ante una parada cardiorrespiratoria.

La presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, ha subrayado la importancia de este contrato como una actuación estratégica en materia de seguridad. “Este contrato es una apuesta clara por la prevención y por la protección de la vida. Queremos que cualquier persona que utilice una instalación deportiva municipal en Córdoba lo haga con la tranquilidad de saber que se encuentra en un espacio cardioprotegido, con equipos modernos, operativos y con personal formado para actuar con rapidez ante una emergencia.”

La presidenta ha destacado que esta actuación “refuerza el compromiso del Imdeco con un deporte seguro, responsable y accesible, y con la mejora continua de los servicios públicos deportivos”.

El contrato incluye un servicio de mantenimiento integral, tanto preventivo como correctivo, que asegura la revisión periódica de los equipos, la reposición inmediata de fungibles (electrodos y baterías y la sustitución de equipos en caso de avería, garantizando que todas las instalaciones estén cardioprotegidas en todo momento. Este modelo permite al Imdeco asegurar la máxima fiabilidad ydisponibilidad de los dispositivos, sin interrupciones en el servicio.

Programa de formación

Uno de los ejes fundamentales del contrato es el programa de formación, dirigido al personal de las instalaciones deportivas, que combina formación presencial básica en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del DESA y formación on-line y recursos telemáticos, que facilitan la actualización continua de conocimientos y el acceso inmediato a contenidos formativos.

Este enfoque resulta especialmente relevante en instalaciones con plantillas rotatorias o personal no sanitario, garantizando que siempre haya personas capacitadas para actuar con rapidez ante una emergencia cardíaca.

Noticias relacionadas

La mejora del sistema de cardioprotección, ha concluido Marian Aguilar, “supone un avance significativo en la calidad, seguridad y modernización de los espacios deportivos municipales, consolidando a Córdoba como una ciudad comprometida con un deporte seguro, responsable y de calidad”.