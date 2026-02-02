La Hermandad del Amor y el Colegio de Enfermería refuerzan la cardioprotección en la Semana Santa de Córdoba.

La Hermandad del Amor y el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba han unido esfuerzos para mejorar la seguridad y la cardioprotección durante la Semana Santa cordobesa, con la organización de un curso homologado de Soporte Vital Básico (SVB) y uso de desfibrilador externo semiautomático (DESA), dirigido a hermanos de la cofradía y enmarcado en los preparativos de la próxima Cuaresma.

El curso, de carácter teórico-práctico y gratuito, ha celebrado ya su primera edición, con la participación de 15 hermanos, y contará con una segunda convocatoria el próximo 9 de febrero. Se trata de uno de los primeros cursos homologados de estas características organizados por una hermandad en Córdoba, informan ambas entidades en una nota de prensa.

La formación está certificada por el Colegio de Enfermería, que colabora con la iniciativa mediante la cesión de sus instalaciones, el material necesario y la validación de la calidad de los contenidos impartidos.

RCP y uso del desfibrilador

Durante la sesión, los participantes han recibido formación sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobras de desobstrucción de la vía aérea y actuación ante una parada cardiorrespiratoria, además del manejo correcto del desfibrilador DESA.

El curso ha sido impartido por el enfermero José Miguel Guzmán, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) e instructor acreditado en soporte vital básico y manejo de desfibriladores.

Seguridad en ensayos y estación de penitencia

Desde la Hermandad del Amor se subraya que estos conocimientos, útiles en cualquier ámbito de la vida cotidiana, adquieren una especial relevancia durante los ensayos de costaleros y la estación de penitencia del Domingo de Ramos, actos que concentran a un elevado número de personas.

En este contexto, la cofradía trabaja en el proyecto de adquisición de un desfibrilador, con la intención de que acompañe a sus tres pasos durante la estación de penitencia, reforzando así las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.

Desde el ámbito sanitario se recuerda que la supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria depende en gran medida de que las maniobras de RCP se apliquen en los primeros 3 o 4 minutos, un margen de tiempo clave en el que cada minuto sin intervención reduce notablemente las posibilidades de supervivencia.

Antes del inicio del curso, los asistentes fueron recibidos por la Vocal 1 de la Junta Directiva del Colegio de Enfermería, Sheila Pulgarín, quien valoró positivamente la apuesta de la Hermandad del Amor por la seguridad en un evento multitudinario como la Semana Santa de Córdoba.