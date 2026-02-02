«Había personas que vivían encerradas en su casa»: la rehabilitación que transforma casi un millar de viviendas de El Santuario

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, en colaboración con las asociaciones de vecinos, han presentado este lunes la rehabilitación de 944 viviendas en la zona del Santuario, en el barrio de La Fuensanta. La actuación, que ha beneficiado a unos 2.620 vecinos de 59 comunidades, ha contado con un presupuesto total de 3,9 millones de euros y ha supuesto que algunos de ellos puedan salir de sus domicilios después de años encerrados.

Los trabajos, ejecutados entre marzo de 2023 y junio de 2025, han sido presentados este lunes por el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el presidente de la asociación de vecinos Santuario, Rafael Carmona. El acto se ha celebrado en uno de los edificios donde se han instalado rampas y ascensores para mejorar la accesibilidad, especialmente de personas mayores o con movilidad reducida.

Unos vecinos hacen uso del nuevo ascensor. / Manuel Murillo

De los 59 edificios intervenidos, en 21 de ellos se ha instalado ascensor. En el resto, las obras de rehabilitación han consistido en la eliminación de barreras arquitectónicas con la construcción de rampas para el acceso a los edificios y en el adecentamiento de fachadas.

Una necesidad de los vecinos

«Hemos atendido una necesidad real en un barrio que llevaba años esperando», ha subrayado Bellido, quien ha insistido en que las mejoras en accesibilidad «no son un lujo», especialmente en una zona donde «había personas que vivían encerradas en sus casas». El regidor ha celebrado que los trabajos «hayan llegado por fin a buen término» y ha agradecido la colaboración de la Junta de Andalucía, Vimcorsa y la asociación de vecinos. «Se ha demostrado que, cuando todas las administraciones suman y hay voluntad, los proyectos salen adelante», ha apostillado.

En cuanto a la financiación, el Gobierno central ha aportado el 59,17% del coste (en torno a dos millones de euros), el Ayuntamiento de Córdoba el 27,28% (casi un millón) y la Junta de Andalucía el 13,55% (cerca de medio millón). Esta distribución ha supuesto que las familias hayan asumido aproximadamente el 8% del coste total de las obras.

Presentación de la rehabilitación de viviendas en El Santuario. / Manuel Murillo

Más de 6.800 viviendas rehabilitadas

Por su parte, la consejera Rocío Díaz ha detallado que la intervención ha beneficiado a unos 2.360 vecinos que residen en las 944 viviendas rehabilitadas, distribuidas en 59 comunidades. «Hemos invertido 3,9 millones de euros para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los vecinos», ha señalado, calificando la actuación de «necesaria». Díaz ha recordado que la rehabilitación de viviendas «es uno de los pilares de la nueva política de vivienda» y ha destacado que desde 2019 se han invertido en Córdoba cerca de 25 millones de euros en este ámbito, actuando sobre 6.825 viviendas. «Aún queda trabajo por hacer, pero seguimos invirtiendo», ha añadido, aunque no ha concretado fechas para el inicio de las actuaciones previstas en el Parque Figueroa, donde se intervendrá en doce bloques que afectan a 240 familias.

Finalmente, el presidente de la asociación de vecinos Santuario, Rafael Carmona, ha celebrado la finalización de una actuación que ha calificado de «muy importante» y que, ha recordado, estaba pendiente desde 2011. «El compromiso ha tardado, pero ha llegado», ha reconocido. No obstante, ha advertido de que sigue pendiente la renovación de los tejados de muchas viviendas de la zona, que aún cuentan con cubiertas de uralita.