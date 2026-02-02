Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deza entrega más de 23.000 litros de leche al Banco de Alimentos gracias a la Gran Recogida 2025

Los clientes de la cadena de supermercados donaron más de 20.000 euros los días 7 y 8 de noviembre

Paquetes de leche donados por Deza al Banco de Alimentos.

Paquetes de leche donados por Deza al Banco de Alimentos. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Gran Recogida 2025 sigue aportando frutos al Banco de Alimentos. En estos días han llegado 23.292 litros de leche procedentes de los donativos económicos que la clientela de Deza aportó durante los días 7 y 8 de noviembre al pasar por las cajas de sus diez supermercados. Concretamente, la clientela de Deza donó 20.028 euros en la última Gran Recogida, que ahora se han transformado en este bien de primera necesidad para repartir entre los colectivos más vulnerables.

Una vez más, se consolida este sistema de donación en metálico que permite al Banco de Alimentos recabar productos a medida de las necesidades de cada momento. Además, al llegar el pedido paletelizado, evita la complicada tarea de clasificación y trazabilidad a la que obliga las donaciones en especie, explican desde el Banco de Alimentos.

