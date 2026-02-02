Cuatro años de cárcel por conducir ebrio y drogado y estrellarse con su mujer y sus dos hijas en una carretera de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Córdoba que condena a cuatro años de prisión a un hombre por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida, conducción bajo los efectos del alcohol y drogas y tres delitos de lesiones, con agravante de parentesco y atenuante analógica. Los hechos se produjeron tras provocar un accidente con su mujer y dos de sus hijas menores dentro del coche en una carretera del norte de la provincia. El TSJA desestima el recurso del acusado, aunque cabe casación ante el Tribunal Supremo.

Según la resolución, el acusado mantenía una relación de quince años con la mujer, con cuatro hijos en común. En la madrugada del 9 de septiembre de 2019, tras una fuerte discusión, despertó a dos hijas de cinco y 15 años y, bajo los efectos del alcohol y drogas, obligó a su pareja a subir al coche junto a las menores. Consciente de su estado, inició la conducción por la A-423 en dirección a Alcaracejos.

Al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas

Durante el trayecto condujo a gran velocidad, realizando maniobras bruscas mientras discutía y se giraba hacia atrás, sin atender a la seguridad de los ocupantes. A la altura del kilómetro 2,2 perdió el control del vehículo, que derrapó y volcó tras recorrer 172 metros.

Como consecuencia del accidente, la mujer sufrió graves lesiones y fracturas, con 375 días de curación y secuelas permanentes. La hija menor sufrió lesiones leves sin secuelas y la mayor, de 15 años, padeció traumatismo facial y fracturas, con 94 días de curación y secuelas. Las víctimas no reclaman al haber sido indemnizadas por la aseguradora.

Benzoilecgonina, metabolito de la cocaína, y lidocaína

Las pruebas acreditaron que el acusado conducía bajo influjo etílico y con presencia de benzoilecgonina, metabolito de la cocaína, y lidocaína, además de tener retirado el carné por pérdida total de puntos. No se apreció trastorno mental permanente, aunque sí afectación parcial de sus facultades por consumo de alcohol y drogas.

Además de la prisión, ha sido condenado a multas por 9.600 euros, a una orden de alejamiento de su mujer e hijas durante seis años y a la retirada del permiso de conducir durante ocho años.