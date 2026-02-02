Córdoba renueva más de 4.700 luminarias con tecnología LED para mejorar seguridad y eficiencia energética

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha la sustitución de 4.723 luminarias tradicionales por otras de tecnología LED, un proyecto que forma parte del plan de eficiencia energética que se financia con fondos concedidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las actuaciones, presentadas este lunes por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el responsable de Infraestructuras, Miugel Ruiz Madruga, se van a llevar a cabo en todos los distritos, con especial incidencia en el centro. El proyecto consiste en la sustitución de luminarias antiguas (vapor de sodio y mercurio) por tecnología LED para mejorar la iluminación y seguridad, reducir las emisiones de CO2 y ahorrar hasta 900.000 euros anuales en la factura solo con esta primera fase, que podrían alcanzar los 1.200.000 anuales cuando estén ejecutadas las dos fases. "Se van a beneficiar de ellos todos los barrios de la ciudad, muchas de ellas se van a sustituir en el centro, porque son las que tenemos con tecnologías de más consumo, de 450 vatios, de vapor de sodio y mercurio", ha explicado Madruga.

Presentación del proyecto. / Manuel Murillo

Parte de la memoria técnica también contempla la modernización de algunos cuadros eléctricos asociados al alumbrado, para permitir la telegestión y control más avanzado de las luminarias. Las luminarias LED suelen ofrecer una iluminación más uniforme y de mayor calidad que las tecnologías antiguas. Además, la incorporación de sistemas de telegestión permitiría ajustar la intensidad y obtener datos de consumo en tiempo real.

Los trabajos se extenderán seis meses

La duración de esta primera fase será de seis meses y el Ayuntamiento cuenta con 4,31 millones de euros para esta labor, trabajos que se han adjudicado finalmente por 3,53 millones de euros. Se le ha adjudicado a tres empresas. El lote 1, a la empresa Ifaje; el lote 2 se le ha adjudicado también a la empresa Ifaje; el lote 3, a Instalaciones Eléctricas RAI; el lote 4, también a RAI, y el lote 5, a la empresa Ferrovial Energía.

La idea es que la sustitución continúe con unas 5.000 luminarias más. Con ambas fases se pretende alcanzar las 20.000 luminarias renovadas de un total de 48.500 que hay en la ciudad (ya se han llevado a cabo 11.000). Así, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la redacción de los proyectos técnicos para continuar con nuevas zonas de renovación del alumbrado.

Para el alcalde, la sustitución de las luminarias se suma a muchas más iniciativas como la plantación de árboles, el plan de asfalto y el plan de lucha contra el ruido que "no son medidas aisladas, sino que forman parte de un modelo de ciudad que cuida mucho la calidad de vida y el medioambiente".