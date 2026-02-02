Así es el hotel de Córdoba elegido por National Geographic como uno de los mejores establecimientos con historia

Viajes National Geographic, la revista especializada, mantiene abiertas las votaciones para la cuarta edición de los Premios de los Lectores 2026, en la que se elegirá por votación popular los mejores destinos, hoteles, aerolíneas y experiencias viajeras del mundo.

En la selección de finalistas, Córdoba concurre por partida doble, después de alzarse como Mejor Destino Gastronómico en 2024 por elección de los lectores. De un lado, como Mejor Destino Urbano de España 2026. De otro, por la selección del establecimiento hotelero NH Collection Palacio de Córdoba como Mejor Hotel con Historia de España.

Los premios cuentan con 14 categorías que incluyen mejor destino urbano, mejor destino rural, mejor destino de playa, mejor destino gastronómico, mejor destino internacional, mejor destino sostenible, mejor hotel urbano, mejor hotel en un entorno natural, mejor hotel de costa, mejor hotel con historia, mejor hotel internacional, mejor automóvil para viajar y mejor proyecto de sostenibilidad turística.

En cada categoría concurren 7 nominados, con un total de 98 candidatos.

Patio del NH Collection Palacio de Córdoba / NH COLLECTION

Así es el finalista cordobés

No es la primera vez que el NH Collection Palacio de Córdoba aparece en el radar de esta publicación especializada, que ya le dedico un espacio en una anterior publicación de hoteles con historia.

En dicho texto, Viajes National Geographic, destacaba que el hotel cuenta con una “ubicación realmente única”, en plena Judería, en una de las ciudades con más historia del mundo. “Un doblete para los amantes del arte, la cultura y la tradición que es hoy una visita indispensable”.

El establecimiento, formado por dos palacios del siglo XVIII, fue sometido a una reforma, de la que destacan sus patios románticos, arcos y techos tallados y ornamentados con la esencia de la ciudad Califal.

Habitación del NH Collection Palacio de Córdoba. / NH COLLECTION

Cuenta con 89 habitaciones, que ofrecen vista a los patios y al casco antiguo; y la cafetería del patio típico cordobés es el lugar perfecto para relajarse y deleitarse con especialidades locales.

El hotel, con categoría de cinco estrellas, ofrece gimnasio, piscinas y admite mascotas.

Los finalistas a Mejor Hotel con Historia

Junto con el NH Collection Palacio de Córdoba, otros seis establecimientos aspiran a alzarse con el distintivo de Mejor Hotel con Historia de España otorgado por los lectores de la revista especializada Viajes National Geographic:

NH Collection Palacio De Córdoba. Dos palacios del siglo XVIII con patios, salas con arcos y techos tallados. Se ubica en el centro del barrio judío.

Dos palacios del siglo XVIII con patios, salas con arcos y techos tallados. Se ubica en el centro del barrio judío. The Palace Madrid . A pocos pasos del Paseo del Arte, este hotel inaugurado en 1912 y reformado en 2025 es un icono de la capital.

. A pocos pasos del Paseo del Arte, este hotel inaugurado en 1912 y reformado en 2025 es un icono de la capital. Hotel Bagués . En La Rambla de Barcelona, este alojamiento de Derby Hotels tiene una colección de 27 jarrones modernistas de cristal.

. En La Rambla de Barcelona, este alojamiento de Derby Hotels tiene una colección de 27 jarrones modernistas de cristal. Eurostars Hotel Real . Emblema de Santander desde su apertura en 1917, se alza sobre una colina frente a la playa de los Peligros.

. Emblema de Santander desde su apertura en 1917, se alza sobre una colina frente a la playa de los Peligros. Parador Santiago De Compostela. El Hostal dos Reis Católicos, en la plaza del Obradoiro, es el hotel más antiguo de España.

El Hostal dos Reis Católicos, en la plaza del Obradoiro, es el hotel más antiguo de España. Hotel Neri. Este alojamiento de Ánima Hotels se emplaza en un palacio del siglo XII a pocos pasos de la Catedral, en pleno Barrio Gótico barcelonés.

Este alojamiento de Ánima Hotels se emplaza en un palacio del siglo XII a pocos pasos de la Catedral, en pleno Barrio Gótico barcelonés. Mercer Sevilla. Este hotel boutique 5* GL ocupa la Casa Palacio Castelar, del siglo XIX, en el casco histórico de la capital andaluza.

Vota a Córdoba aquí

Las votaciones se mantienen abiertas desde el 22 de enero hasta el 22 de febrero a las 23.59 horas. Y los ganadores se darán a conocer el 21 de abril en el número de mayo de la revista. Votar por los candidatos de Córdoba es tan fácil como entrar en este enlace. Eso sí, es necesario votar en las 14 categorías para que tu voto sea efectivo. Además, entre todos los participantes que emitan su voto se sortearán 10 neceseres Starvibe de American Tourister.