Política
Hacemos Córdoba denuncia que "el modelo del PP desvirtúa el Festival de los Patios"
Para la coalición de izquierdas la declaración como Patrimonio de la Humanidad está en peligro
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que el modelo que se está impulsando desde el Ayuntamiento para el Festival de los Patios "está desvirtuando su esencia y su significado, poniendo en riesgo su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y el papel central de los patios familiares y tradicionales".
"Se está cargando el modelo que ha sostenido históricamente esta fiesta, basado en el esfuerzo altruista, el sacrificio y la dedicación de vecinos y vecinas que, año tras año, cuidan sus patios para que Córdoba luzca en mayo", han señalado, advirtiendo de que se está avanzando hacia un mayor protagonismo de patios ajenos a ese modelo, como los conventuales, "donde no existe esa implicación vecinal ni ese cuidado cotidiano que define a los patios particulares".
Desde Hacemos Córdoba recuerdan que los Patios de Córdoba fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco precisamente por el “valor de esos patios particulares, cuidados de manera altruista, transmitidos de generación en generación y sostenidos por el esfuerzo personal de sus propietarios y cuidadoras”.
Sin embargo, denuncian que desde hace años las políticas municipales destinan recursos “claramente insuficientes y carecen de apoyos reales para garantizar su continuidad”. “La incorporación progresiva de patios ajenos al modelo tradicional supone un riesgo evidente de desvirtuación de la Fiesta de los Patios, alejándola de los valores que motivaron su declaración patrimonial y acercándola a un modelo basado en la cantidad, la explotación turística y la externalización de la gestión”, han criticado.
El grupo municipal advierte de que esta deriva está generando un “malestar creciente y una sensación de abandono” entre quienes sostienen la esencia de la fiesta, mientras se amplía el número de espacios participantes sin un refuerzo equivalente del apoyo a los patios familiares. “El PP vuelve a demostrar su falta de empatía y sensibilidad con el patrimonio y con los valores culturales de Córdoba, priorizando el negocio frente al derecho y al cuidado del arraigo”, han afirmado, señalando que esta lógica se repite en otros festivales y eventos de la ciudad.
Hacemos Córdoba ha anunciado que reclamará un cambio urgente de modelo en el Pleno ordinario de la próxima semana, exigiendo "más recursos, apoyo real a los patios tradicionales y una política cultural que proteja el patrimonio vivo en lugar de vaciarlo de contenido”.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba