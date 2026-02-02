La Aemet avisa de otra semana de fuertes precipitaciones por la borrasca Leonardo y la pregunta es: ¿a qué horas no lloverá en Córdoba?

Nueva borrasca y nueva semana de lluvia en Córdoba y provincia, que permanecen abonadas a los aguaceros, los cielos muy cubiertos y la niebla en un trasunto de transformación en tierras gallegas. El nuevo fenómeno meteorológico tiene el nombre de Leonardo y se mantiene sobre la provincia desde el domingo 1 de febrero como prólogo a una semana de sucesión de borrascas en la que la cuestión no es qué días y a qué horas lloverá, sino en qué momento no habrá riesgo de precipitaciones en la capital. Así lo apunta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que dibuja una semana con una probabilidad de 100% de precipitaciones todos los días, con la excepción de unas horas este lunes 2 de febrero, y la tarde del jueves 5 de febrero.

Concretamente, el único tramo sin previsión de lluvias se dará este lunes, de 18.00 a 00.00 horas, según la Aemet, en una jornada con cielos muy nubosos, precipitaciones localmente fuertes que podrían ir acompañadas de tormentas, con un 100% de probabilidades hasta las 12.00 horas, y un 95% entre las 12.00 y 18.00 horas.

El martes 3 de febrero, la lluvia estará presente durante toda la jornada, y hasta las 18.00 horas las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.

Aviso amarillo por viento

El miércoles 4 de febrero, más lluvia y aviso amarillo por fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, de 00.00 a 12.00 horas, en la Subbética.

Y un día después, el jueves, podría darse una tregua en el segundo tramo de la jornada, en la que los cielos muy cubiertos con lluvia, darán paso a cielos nubosos con lluvia.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Los chubascos serán los compañeros de los planes del fin de semana, con cielos muy nubosos con lluvia el viernes y sábado, y cubiertos con lluvia el domingo 8 de febrero. En las tres jornadas, la probabilidad de lluvia está cifrada en el 100%.

Repunte de los termómetros

A la par de las lluvias, las temperaturas experimentarán un aumento, con unos valores más cálidos de lo habitual para esta época del año. Ello contribuirá a que la cota de nieve se mantenga entre los 1.200 y 1.400 metros dependiendo de la jornada.

Las mínimas oscilarán entre los 7 y 11 grados; mientras que las máximas se situarán entre los 12 grados del sábado 7, el día más frío de la semana, y los 17 grados del jueves.