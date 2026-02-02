EL TIEMPO
La Aemet avisa de otra semana de fuertes precipitaciones por la borrasca Leonardo y la pregunta es: ¿a qué horas no lloverá en Córdoba?
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del 2 al 8 de febrero
Nueva borrasca y nueva semana de lluvia en Córdoba y provincia, que permanecen abonadas a los aguaceros, los cielos muy cubiertos y la niebla en un trasunto de transformación en tierras gallegas. El nuevo fenómeno meteorológico tiene el nombre de Leonardo y se mantiene sobre la provincia desde el domingo 1 de febrero como prólogo a una semana de sucesión de borrascas en la que la cuestión no es qué días y a qué horas lloverá, sino en qué momento no habrá riesgo de precipitaciones en la capital. Así lo apunta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que dibuja una semana con una probabilidad de 100% de precipitaciones todos los días, con la excepción de unas horas este lunes 2 de febrero, y la tarde del jueves 5 de febrero.
Concretamente, el único tramo sin previsión de lluvias se dará este lunes, de 18.00 a 00.00 horas, según la Aemet, en una jornada con cielos muy nubosos, precipitaciones localmente fuertes que podrían ir acompañadas de tormentas, con un 100% de probabilidades hasta las 12.00 horas, y un 95% entre las 12.00 y 18.00 horas.
El martes 3 de febrero, la lluvia estará presente durante toda la jornada, y hasta las 18.00 horas las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.
Aviso amarillo por viento
El miércoles 4 de febrero, más lluvia y aviso amarillo por fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, de 00.00 a 12.00 horas, en la Subbética.
Y un día después, el jueves, podría darse una tregua en el segundo tramo de la jornada, en la que los cielos muy cubiertos con lluvia, darán paso a cielos nubosos con lluvia.
Los chubascos serán los compañeros de los planes del fin de semana, con cielos muy nubosos con lluvia el viernes y sábado, y cubiertos con lluvia el domingo 8 de febrero. En las tres jornadas, la probabilidad de lluvia está cifrada en el 100%.
Repunte de los termómetros
A la par de las lluvias, las temperaturas experimentarán un aumento, con unos valores más cálidos de lo habitual para esta época del año. Ello contribuirá a que la cota de nieve se mantenga entre los 1.200 y 1.400 metros dependiendo de la jornada.
Las mínimas oscilarán entre los 7 y 11 grados; mientras que las máximas se situarán entre los 12 grados del sábado 7, el día más frío de la semana, y los 17 grados del jueves.
Siete días más de lluvia
Y tras una semana pasada por agua, otra semana de borrascas del 9 al 15 de febrero. A la espera del avance de la Aemet, otros portales meteorológicos prevén lluvias para la próxima semana, con la excepción del viernes 13 y del domingo 15 de febrero.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba