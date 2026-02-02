El concurso del Carnaval de Córdoba ya tiene semifinalistas: consulta las agrupaciones que han pasado de fase

Tras cinco días de preliminares, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba ya tiene semifinalistas. El jurado ha decidido que pasen el corte de las preliminares un total de 13 chirigotas, 10 comparsas y el único coro que se ha presentado al certamen de coplas.

En chirigotas han pasado las siguientes agrupaciones:

Un viaje de carne

El tamaño no importa

¿Tú quieres rollo?

Los pico de oro

Los Manolo Escobar.

Los que llevan mucho tiempo sin salir

Vaya cajonazo

Las que van a coger papas

Los locos de la colina

De hoy no paso

¿Salimos? (o no)

Los sacamantecas

Nos habéis tocado el orgullo

En comparsas han pasado las siguientes agrupaciones:

Los bienvestíos

Una comparsa con genio

Los Traperos

La iluminada

El maestro ladrón

Carnaval de mis temores

A mis pies

Sin prisioneros

Duende

Hijos de nadie

Y, además, ha pasado el coro La mariquilla, con música de Carmen García Koski, letra de Rafael Obejo El monje y dirección de Francisco José Mayorgas.

Las semifinales se celebrarán en el Gran Teatro de Córdoba los días 3, 4 y 5 de febrero (martes, miércoles y jueves) y la gran final será el próximo sábado 7 de febrero.

La crónica de la noche

La última sesión de la noche la abrió la chirigota infantil Los Mozarellas, de Almodóvar del Río, unos maestros pizzeros que hacen pizzas de todo tipo, aunque las que mejor les sale, por supuesto, es la pizza carnaval. Piropo a Córdoba en el primer pasodoble y crítica al genocidio en Gaza en el segundo. Hay cantera.

Chirigota infantil 'Los mozarellas'. / A. J. GONZÁLEZ

Siguió la noche con otra infantil, en este caso, la chirigota Qué ases mi cielo. Estos aviadores, representaciones de Ibn Firnás, Ícaro o el Barón Rojo incluidas, siguieron demostrando eso de que hay cantera y lo hicieron, además, con dos sentidos pasodobles. El primero, al honor de cantar sobre las tablas del Gran Teatro y el segundo, más emotivo aún, al pueblo de Adamuz y a cómo los cordobeses no dudaron en ayudar en la noche del accidente ferroviario.

Chirigota infantil 'Qué ases mi cielo'. / A. J. GONZÁLEZ

Entrando en competición, la fue la primera en actuar fue la chirigota de Cañete de las Torres, De hoy no paso, con música y letra de Juan Carlos Torralbo y la dirección de Manuel Carlos Torralbo y Francisco Javier Torralbo. Unos hipocondríacos con grandes golpes, como el de que su médico de cabecera sea el padrino de sus niños. Bonito primer pasodoble al sentido que para ellos tiene cantar carnaval, que no es más que disfrutar con su gente. Sentido el segundo, a Sandra Peña, la adolescente sevillana que se quitó la vida víctima del acoso escolar.

Chirigota 'De hoy no paso'. / A. J. GONZÁLEZ

Siguió el único coro del concurso, La mariquilla, con música de Carmen García Koski, letra de Rafael Obejo El monje y dirección de Francisco José Mayorgas. Estas mariquillas son bandoleras de Sierra Morena que disparan papelillos. Primer tango de presentación, piropo al carnaval con mucha potencia en la interpretación. El segundo, de nuevo, al bullying y al suicidio de Sandra Peña, haciendo una “lista de los cobardes” señalando a todos aquellos que no evitaron la tragedia.

Coro 'La mariquilla'. / A. J. GONZÁLEZ

Otra chirigota de Almodóvar, ya en adultos, fue la siguiente de la sesión. ¿Salimos? (o no), con Álvaro Posada y Gonzalo A Becerra en la dirección y autoría de letra y con música de Francisco Javier Moral y José Ángel Moral. Con tipo de hombres secuestrados, en el primer pasodoble piden que no paguen el rescate por él si el encierro que les atrapa no es otro que el carnaval. En el segundo lanzan un piropo a Córdoba capital haciendo un repaso por las culturas que la han habitado.

Chirigota '¿Salimos? O no'. / A. J. GONZÁLEZ

La primera comparsa de la noche fue Sangre, lágrimas y sudor, con letra de Agustín Rodríguez, música de Fernando Blanca y dirección de Lionel Díaz. Van de cordobeses que quieren ser libres de esta sociedad. Primer pasodoble a los gobernantes, a los que piden que se ganen el sueldo, el segundo a los egos de febrero, donde afean a los ‘grandes’ que no echen una mano a los compañeros.

Comparsa 'Sangre, lágrimas y sudor'. / A. J. GONZÁLEZ

La chirigota de Julio José Horcas fue la penúltima de las preliminares. Los sacamantecas, con dirección de Francisco Pérez Arjona e Ismael Requena, traen un tipo de dietistas que entran en consonancia con el público desde la presentación. El primer pasodoble a su barrio, San Lorenzo, mezclando el piropo con la crítica a la dejadez que sufre por parte del Ayuntamiento. También muy crítico el segundo, donde carga contra Juanma Moreno por la crisis de los cribados.

Chirigota 'Los sacamantecas'. / A. J. GONZÁLEZ

Luego vino una de las comparsas más esperadas del concurso, la de Suso y Marcos. Hijos de nadie, músicos callejeros que vuelven al carnaval con toda la fuerza del mundo. El primer pasodoble vuelve a ser para Sandra Peña, haciendo un repaso por distintas flores. Público en pie tras terminar el segundo, a las víctimas de Adamuz, en especial, a esa niña que perdió a gran parte de su familia en el accidente.

Noticias relacionadas

Comparsa 'Hijos de nadie'. / A. J. GONZÁLEZ

Y las preliminares concluyeron con la chirigota Nos habéis tocado el orgullo, de Rafael Lozano. La chirigota de Finito ofrece este año un tipo de drag queen, colorido a más no poder. Primer pasodoble a aquellas que abrieron que camino, especialmente a la Paquera. Mensajito al jurado del año pasado en el segundo pasodoble, que los dejó fuera de la final tras haber sido primeros en el COAC anterior, por lo que creen que “aquí más tarde o más temprano se ve el plumero”.