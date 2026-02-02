Catorce heridos de Adamuz siguen ingresados en hospitales de Córdoba y Andalucía dos semanas después del accidente

Catorce personas continúan ingresadas en distintos hospitales andaluces tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. Según la última actualización difundida este sábado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, durante la jornada de este lunes no se ha producido ninguna nueva alta hospitalaria, por lo que la cifra de pacientes ingresados permanece sin cambios respecto al domingo.

En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha atendido desde el siniestro a 126 personas, de las que 121 eran adultas y cinco menores. En la actualidad permanecen hospitalizadas 14 personas, 13 adultos y un menor.

Dos personas en la UCI

De los adultos ingresados, dos continúan en unidades de cuidados intensivos. Uno de ellos se encuentra en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y otro en el Hospital San Juan de Dios de la capital cordobesa. Los once pacientes adultos restantes permanecen en planta hospitalaria: cinco en el Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Madrid, uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga.

En cuanto a los menores, solo uno permanece ingresado y lo hace en planta en el Hospital Universitario Reina Sofía, sin que ninguno requiera cuidados intensivos.

Desde el inicio de la emergencia, se han contabilizado un total de 111 altas hospitalarias. Además, la Consejería de Salud ha confirmado un fallecimiento durante el proceso asistencial, que se suma a las víctimas mortales del accidente.

La evolución clínica respecto al día anterior se mantiene estable, sin variaciones en el número de personas ingresadas, mientras continúa el seguimiento médico de los heridos que permanecen hospitalizados.