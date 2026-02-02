Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigilancia del temporalBorrasca LeonardoFichajes CCFSantuarioAviserranoAdamuzCarnavalCarreteras cortadasNivel del río
instagramlinkedin

Último parte sanitario

Catorce heridos de Adamuz siguen ingresados en hospitales de Córdoba y Andalucía dos semanas después del accidente

Dos de los pacientes permanecen en cuidados intensivos

Llegada de heridos del accidente de tren en Adamuz.

Llegada de heridos del accidente de tren en Adamuz. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Catorce personas continúan ingresadas en distintos hospitales andaluces tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. Según la última actualización difundida este sábado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, durante la jornada de este lunes no se ha producido ninguna nueva alta hospitalaria, por lo que la cifra de pacientes ingresados permanece sin cambios respecto al domingo.

En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha atendido desde el siniestro a 126 personas, de las que 121 eran adultas y cinco menores. En la actualidad permanecen hospitalizadas 14 personas, 13 adultos y un menor.

Dos personas en la UCI

De los adultos ingresados, dos continúan en unidades de cuidados intensivos. Uno de ellos se encuentra en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y otro en el Hospital San Juan de Dios de la capital cordobesa. Los once pacientes adultos restantes permanecen en planta hospitalaria: cinco en el Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Madrid, uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga.

En cuanto a los menores, solo uno permanece ingresado y lo hace en planta en el Hospital Universitario Reina Sofía, sin que ninguno requiera cuidados intensivos.

Desde el inicio de la emergencia, se han contabilizado un total de 111 altas hospitalarias. Además, la Consejería de Salud ha confirmado un fallecimiento durante el proceso asistencial, que se suma a las víctimas mortales del accidente.

Noticias relacionadas y más

La evolución clínica respecto al día anterior se mantiene estable, sin variaciones en el número de personas ingresadas, mientras continúa el seguimiento médico de los heridos que permanecen hospitalizados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  6. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

El PSOE acusa al gobierno municipal de Córdoba de "mirar hacia otro lado" ante la gentrificación

Hacemos Córdoba denuncia que "el modelo del PP desvirtúa el Festival de los Patios"

Hacemos Córdoba denuncia que "el modelo del PP desvirtúa el Festival de los Patios"

Catorce heridos de Adamuz siguen ingresados en hospitales de Córdoba y Andalucía dos semanas después del accidente

Catorce heridos de Adamuz siguen ingresados en hospitales de Córdoba y Andalucía dos semanas después del accidente

Las obras de los Colegios Provinciales de Córdoba estarán acabadas en mayo de 2027

Las obras de los Colegios Provinciales de Córdoba estarán acabadas en mayo de 2027

La borrasca Leonardo irrumpe en Córdoba y la Aemet avisa de lluvias, tormentas y vientos muy fuertes

La borrasca Leonardo irrumpe en Córdoba y la Aemet avisa de lluvias, tormentas y vientos muy fuertes

Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento

Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua"

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua"

Vecinos de Villarrubia reclaman la autonomía en el juzgado

Tracking Pixel Contents