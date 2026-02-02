Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario de matrimonios civiles en Córdoba para 2027: consulta aquí los días y espacios disponibles

El Ayuntamiento aprueba las fechas disponibles para estas celebraciones durante el año que viene

Celebración de una boda en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.

Celebración de una boda en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. / Sánchez Moreno

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el calendario oficial de matrimonios civiles para 2027, tanto en el Alcázar de los Reyes Cristianos, con fechas disponibles viernes y sábados, como en el propio Consistorio, donde se celebran los miércoles.

Así, según este calendario, no se celebran matrimonios en domingos, festivos nacionales ni festivos autonómicos y locales. Hay fechas disponibles a lo largo de prácticamente todo el año 2027, con una mayor concentración en primavera y otoño. Enero y febrero cuentan con menos días habilitados y agosto queda sin fechas previstas, coincidiendo con el periodo vacacional. Los meses con más opciones en el Alcázar son mayo, junio, septiembre y octubre, mientras que los miércoles en el Ayuntamiento se distribuyen de forma regular a lo largo del año.

Alcázar de los Reyes Cristianos

  • Enero: 22, 23
  • Febrero: 19, 20
  • Marzo: 5, 6, 12, 13
  • Abril: 9, 10, 16, 17
  • Mayo: 7, 8, 14, 15
  • Junio: 4, 5, 11, 12
  • Julio: 2, 3, 9, 10
  • Agosto: (sin fechas)
  • Septiembre: 17, 18, 24, 25
  • Octubre: 1, 2, 15, 16
  • Noviembre: 12, 13, 19, 20
  • Diciembre: 10, 11

Ayuntamiento (calle Capitulares)

  • Enero: 13
  • Febrero: 10
  • Marzo: 10
  • Abril: 14
  • Mayo: 12
  • Junio: 9
  • Julio: 14
  • Agosto: (sin fechas)
  • Septiembre: 15
  • Octubre: 6
  • Noviembre: 10
  • Diciembre: 15

