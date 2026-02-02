«Del BUP recuperaría la libertad de cátedra y el peso de las materias troncales»

-¿Desde cuándo es profesor de instituto?

-Desde el año 1983. Empecé con 23 años, justo después de terminar la carrera de Filología Clásica y aprobar las oposiciones ese mismo año. Ahora tengo 65 años y trabajo en el instituto Padre Juan Ruiz de Hinojosa. Llevo aquí desde 2015, aunque mi trayectoria ha sido bastante itinerante. Empecé en Almería, luego pasé por el IES Averroes de Córdoba, por Posadas, Pozoblanco y otros centros antes de volver aquí.

-¿Por qué eligió la docencia como profesión?

-Porque estudié Filología Clásica, latín y griego, y en aquella época fuera de la enseñanza, había muy pocas salidas profesionales. Además, yo lo tenía claro desde el principio: quería ser profesor, y en concreto quería enseñar griego.

-Usted vivió de lleno el sistema del BUP. ¿Cómo lo recuerda?

-El BUP tenía defectos, como cualquier sistema, pero funcionaba mejor en aspectos esenciales. Para empezar, no era obligatorio: iba quien quería estudiar y quien sabía a lo que iba. Eso se notaba mucho en el interés del alumnado, en el clima de las aulas y en la relación profesor-alumno.

-¿En qué se notaba especialmente?

-En la actitud. El alumnado del BUP, incluso el que tenía dificultades, tenía claro que estaba allí porque había decidido seguir estudiando. Eso generaba un ambiente más académico y menos conflictivo. Hoy, con la obligatoriedad hasta los 16 años, hay alumnado que no quiere estar en el sistema y eso crea frustración tanto en ellos como en el aula.

-¿Y desde el punto de vista del profesorado?

--Había una libertad de cátedra real. Teníamos unos contenidos generales, pero cada profesor organizaba su programación, decidía cómo impartir la materia y establecía sus propios criterios de evaluación. Podías adaptarte al alumnado y profundizar de verdad en lo que enseñabas.

-¿Eso se ha perdido?

-Progresivamente. Con la Logse empezó a restringirse, pero aún conservábamos bastante margen. Con las leyes actuales, especialmente la Lomloe, la programación viene prácticamente cerrada: criterios, indicadores, competencias... La libertad de cátedra se ha ido diluyendo poco a poco.

-¿Dónde se nota más ese cambio?

-En la evaluación. Hoy en día hay una cantidad desmesurada de criterios. En algunas materias se habla de cientos. Evaluar eso de forma rigurosa con grupos numerosos es inviable. Además, en asignaturas como latín o griego se da más peso a criterios secundarios o incluso ideológicos que al conocimiento real de la lengua.

-¿Cree que el BUP formaba mejor académicamente?

-En muchos aspectos, sí. El BUP ofrecía una base académica sólida y retrasaba la elección entre ciencias y letras. Eso era muy positivo, porque permitía al alumnado madurar antes de decidir. Hoy esa elección se hace demasiado pronto y se pierden contenidos fundamentales.

-¿Qué materias se han visto más afectadas?

-Sobre todo las troncales: matemáticas, física, química. No tiene sentido que matemáticas tenga solo tres horas semanales en cuarto de ESO, ni que física y química se impartan de forma alterna. Así se pierde la base científica de la formación.

«Si pudiera cambiar algo, retrasaría la optatividad, que empieza muy pronto, lo máximo posible»

-¿Ha habido avances respecto al BUP?

-Sí, sin duda. Por ejemplo, la introducción de la asignatura de Tecnología fue una muy buena idea. Permitía trabajar contenidos prácticos y desarrollar habilidades técnicas. El problema es que se ha ido convirtiendo en optativa y ha perdido peso, cuando debería ser obligatoria en los primeros cursos de la ESO.

-¿Cómo cambió el ambiente en los institutos la llegada de alumnado de 12 y 13 años?

-Al principio parecía que iba a ser un desastre meter a chicos de 12 años junto a otros de 18, pero no fue tan mal. Ayudó mucho que durante un tiempo maestros de Primaria impartieran clase en los primeros cursos de la ESO, lo que suavizó la transición.

-¿Qué opinión le merece el bilingüismo?

Tengo muchas dudas. El inglés es importante, por supuesto, pero dar materias científicas en inglés impide que el alumnado aprenda correctamente la terminología en su lengua materna. Primero hay que dominar los conceptos en español y después, si se quiere, trabajar el inglés.

-¿Tiene nostalgia del BUP?

-Sí, en parte. Recuperaría del BUP la exigencia académica, la libertad de cátedra, el peso de las materias troncales y el retraso en la elección entre ciencias y letras. No digo que haya que volver atrás sin más, pero sí aprender de lo que funcionaba.

-¿Piensa en la jubilación?

-Todavía no. Me gusta mi trabajo. Además, yo soy un privilegiado porque tengo pocos alumnos y son alumnos que eligen la materia voluntariamente, lo que reduce mucho el desgaste profesional. Si diera clase en otras asignaturas, seguramente me habría ido ya.

-Si pudiera cambiar una cosa del sistema educativo actual, ¿qué sería lo primero que haría?

-Retrasaría la optatividad, que ahora empieza muy pronto, lo máximo posible para reforzar las materias fundamentales. Sin una base sólida en matemáticas, lengua y ciencias, no se puede construir nada.