Los bomberos retiran una puerta del seminario de Córdoba que corría el riesgo de caer a la calle

La entrada, en mal estado, se ubicaba en el cerramiento periférico del edificio, en la calle Amador de los Ríos frente al Palacio Episcopal

Puerta del seminario, ubicada en la calle Amador de los Ríos, que ha sido retirada por riesgo de caída a la calle, en imagen de archivo.

Puerta del seminario, ubicada en la calle Amador de los Ríos, que ha sido retirada por riesgo de caída a la calle, en imagen de archivo. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han acudido de urgencia este lunes para retirar una puerta del seminario mayor de Córdoba, ubicado en la calle Amador de los Ríos, justo al frente del Palacio Episcopal. La intervención de los bomberos se ha producido en torno a las 18.00 horas de la tarde. En concreto, la puerta, de gran tamaño (entre dos metros y medio y tres metros), ha sufrido un problema que impedía que la fijación, compuesta de una garra anclada a la pared, actuase correctamente, con un importante riesgo de caída a la calle.

Según explican fuentes de los bomberos a este periódico, se trata de una "puerta exterior, del cerramiento periférico" del edificio, de tamaño importante, compuesta por dos hojas.

Seminario mayor de Córdoba, en vista aérea.

Seminario mayor de Córdoba, en vista aérea. / Google Maps

Tras la retirada de esta entrada, y después de asegurar la zona para constatar que no había ningún otro riesgo, el personal de los bomberos se ha retirado.

