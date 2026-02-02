Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos retiran una puerta de la antigua biblioteca provincial de Córdoba que corría el riesgo de caer a la calle

La entrada en la que tuvieron que intervenir se ubica en el solar de la calle Amador de los Ríos

Parte de la puerta, tras la retirada de la hoja que entrañaba peligro.

Parte de la puerta, tras la retirada de la hoja que entrañaba peligro. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han acudido de urgencia este lunes para retirar una puerta del solar de la antigua biblioteca provincial de Córdoba, ubicado en la calle Amador de los Ríos. La intervención de los bomberos se ha producido en torno a las 18.00 horas de la tarde. En concreto, la puerta, de gran tamaño (entre dos metros y medio y tres metros), ha sufrido un problema que impedía que la fijación, compuesta de una garra anclada a la pared, actuase correctamente, con un importante riesgo de caída a la calle.

Según explican fuentes de los bomberos a este periódico, se trata de una "puerta exterior, del cerramiento periférico" del edificio, de tamaño importante, compuesta por dos hojas.

Tras la retirada de esta entrada, y después de asegurar la zona para constatar que no había ningún otro riesgo, el personal de los bomberos se ha retirado.

