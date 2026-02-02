El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua"

El Ayuntamiento de Córdoba reforzará la vigilancia ante las posibles consecuencias que pueda traer la borrasca Leonardo a su paso por la ciudad. El alcalde, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "seguimos en fase de preemergencia y vamos a establecer una vigilancia reforzada". Así, a partir de este martes se activa esa vigilancia reforzada, especialmente en cauces, arroyos y zonas de riesgo.

El gobierno local mantiene la fase de preemergencia activada desde la semana anterior y, esta misma tarde, a las 18.00 horas, se volverá a convocar al Centro de Emergencias. Bellido ha adelantado que se mantendrá una especial vigilancia en las barriadas y urbanizaciones del entorno del aeropuerto (confluencia Guadalquivir–Guadajoz), así como Alcolea y urbanizaciones cercanas, zonas en las que suele haber inundaciones en episodios de lluvia continuada. Con todo ello, habrá presencia policial y de Protección Civil en las zonas más vulnerables, además con información directa y presencial a los vecinos y avisos por medios y redes.

Aunque el alcalde ha insistido en que la meteorología no se puede controlar, ha aseverado que el momento más delicado se prevé entre jueves y viernes, cuando podría alcanzarse el pico de crecida de los ríos: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua, el pronóstico es complejo", ha afirmado el primer edil, que ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población asegurando que "lo que venga no nos va a pillar sin estar preparados". No se descarta ampliar la vigilancia a otros puntos si el riesgo aumenta.

El gobierno local se mantendrá evaluando los mapas de riesgo elaborados por Emacsa junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como los datos propios y datos públicos de la CHG en tiempo real.