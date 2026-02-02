Borrasca Leonardo
El Ayuntamiento mantiene el nivel de preemergencia cero y diseña un plan de acción frente a las lluvias en Córdoba
El Consistorio va a diseñar un plan de evacuación con opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presidido este lunes una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en la que se han consensuado medidas a adoptar ante la previsión de lluvias a lo largo de estos días que podrían traer consigo una crecida de los niveles del río, tal y como señalan las predicciones meteorológicas, en especial para los últimos días de la semana. Por el momento se mantiene sin cambios el nivel de Preemergencia 0 activado desde la pasada semana.
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Córdoba se van a adoptar las siguientes medidas preventivas:
Reforzar, a través de la Policía Local, la vigilancia constante y presencial de los niveles del río en las zonas en las que históricamente se han registrado crecidas. Junto a esto, se prestará especial atención a los arroyos y cauces del término municipal por su rápida respuesta ante episodios de lluvias intensas y por los antecedentes de incidencias registradas en otros episodios meteorológicos similares.
Adoptar en estas zonas de riesgo una labor de comunicación a los residentes para informarles de la situación y de la evolución de los niveles del río a lo largo de los próximos días. En esta labor colaborarán tanto agentes de Policía Local como efectivos de Protección Civil.
Diseñar planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.
