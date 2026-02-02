El Ayuntamiento de Córdoba promete arreglar el talud del arroyo La Canchuela tras las inundaciones

El Ayuntamiento de Córdoba ha finalizado las obras de emergencia en el arroyo La Canchuela con la colocación de sacos de arena para contener el agua, evitar nuevos desbordamientos y proteger las viviendas y a los vecinos de Majaneque. Sin embargo, esta obra no es la solución definitiva y ahora se discuten las competencias con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tras la rotura de un talud que, sin embargo, el Consistorio promete reponer.

Las inundaciones en viviendas de la zona de Majaneque se produjeron porque se rompió un talud que canalizaba el cauce del arroyo, lo que provocó que el flujo de agua saliera de su cauce y llegara a casas cercanas, según explicó el alcalde, José María Bellido. "Por urgencia siempre vamos a actuar, porque no podemos dejar que el arroyo se desborde", ha dicho Bellido y ha admitido que la limpieza y el mantenimiento del arroyo es competencia municipal, pero considera que hay que delimitar competencias en cuanto a las obras estructurales en el cauce (taludes), que asegura que son responsabilidad de la CHG al ser dominio público hidráulico.

Para ello, se va a enviar documentación formal a la Confederación y, según Bellido, se va a actuar aunque esas competencias no estén todavía delimitadas: "No se va a quedar nada sin hacer porque no nos pongamos de acuerdo", ha afirmado. El alcalde lo ha querido dejar claro: primero se va a arreglar y después se discutirá "quién paga la factura final".

El Ayuntamiento decretó nivel de emergencia 1 por las intensas lluvias y fuertes vientos, con vigilancia continua de cauces y zonas inundables. Aunque después bajó a nivel O, ante la llegada de la borrasca Leonardo ya ha anunciado que reforzará esa vigilancia.