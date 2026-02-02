Borrasca Leonardo
El Ayuntamiento de Córdoba promete arreglar el talud del arroyo La Canchuela tras las inundaciones
El alcalde asegura que "no se va a quedar nada sin hacer" por una discusión con la CHG y admite que el mantenimiento y limpieza del arroyo sí es de competencia municipal
El Ayuntamiento de Córdoba ha finalizado las obras de emergencia en el arroyo La Canchuela con la colocación de sacos de arena para contener el agua, evitar nuevos desbordamientos y proteger las viviendas y a los vecinos de Majaneque. Sin embargo, esta obra no es la solución definitiva y ahora se discuten las competencias con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tras la rotura de un talud que, sin embargo, el Consistorio promete reponer.
Las inundaciones en viviendas de la zona de Majaneque se produjeron porque se rompió un talud que canalizaba el cauce del arroyo, lo que provocó que el flujo de agua saliera de su cauce y llegara a casas cercanas, según explicó el alcalde, José María Bellido. "Por urgencia siempre vamos a actuar, porque no podemos dejar que el arroyo se desborde", ha dicho Bellido y ha admitido que la limpieza y el mantenimiento del arroyo es competencia municipal, pero considera que hay que delimitar competencias en cuanto a las obras estructurales en el cauce (taludes), que asegura que son responsabilidad de la CHG al ser dominio público hidráulico.
Para ello, se va a enviar documentación formal a la Confederación y, según Bellido, se va a actuar aunque esas competencias no estén todavía delimitadas: "No se va a quedar nada sin hacer porque no nos pongamos de acuerdo", ha afirmado. El alcalde lo ha querido dejar claro: primero se va a arreglar y después se discutirá "quién paga la factura final".
El Ayuntamiento decretó nivel de emergencia 1 por las intensas lluvias y fuertes vientos, con vigilancia continua de cauces y zonas inundables. Aunque después bajó a nivel O, ante la llegada de la borrasca Leonardo ya ha anunciado que reforzará esa vigilancia.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba