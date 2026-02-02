Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial por fenómenos adversos a partir de este miércoles debido a la llegada de la borrasca Leonardo, un potente sistema que dejará lluvias muy abundantes, fuertes rachas de viento y un importante temporal marítimo. Andalucía será una de las zonas más afectadas.

Según la Aemet, la situación empeorará claramente desde el miércoles, cuando Leonardo quede prácticamente estacionaria al noroeste de Galicia, enviando frentes muy activos hacia el sur peninsular. En Andalucía se esperan lluvias intensas y muy persistentes, en un momento en el que el suelo ya está muy saturado por las precipitaciones de días anteriores.

Las mayores acumulaciones se darán en zonas montañosas, con riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, tanto en la vertiente atlántica como en la mediterránea andaluza.

Lluvias torrenciales y viento muy fuerte en el sur

El miércoles será el día más complicado del episodio. La llegada de aire templado y húmedo, junto con frentes muy extensos, provocará lluvias intensas y continuadas en el tercio sur peninsular.

En el caso de Córdoba, la Subbética estará el miércoles bajo aviso amarillo por lluvias y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. En la capital cordobesa, la probabilidad de lluvias será del 100% prácticamente toda la semana.

Previsión de la Aemet para la capital cordobesa. / CÓRDOBA

Las precipitaciones serán especialmente importantes en Grazalema (Cádiz), la Serranía de Ronda (Málaga) y el entorno del Estrecho, donde podrían superarse los 200 a 250 litros por metro cuadrado en solo 24 horas.

En otras zonas de las cordilleras Béticas, como la Sierra de Cazorla o Sierra Nevada, se podrían alcanzar los 100 litros en un día, con acumulaciones aún mayores si se suman varios días consecutivos de lluvia.

Además, desde la noche del martes se esperan rachas de viento muy fuertes, que el miércoles se extenderán por gran parte de Andalucía, con valores que podrían llegar a los 100 km/h en el área del Estrecho. Estas condiciones podrían provocar caídas de ramas o árboles y daños en infraestructuras.

El temporal marítimo será especialmente intenso en el mar de Alborán, con olas de entre 4 y 5 metros.

El jueves seguirán las lluvias

Las precipitaciones continuarán durante la primera mitad del jueves. Aunque las lluvias más intensas se trasladarán hacia Galicia y el sur del Sistema Central, Andalucía seguirá recibiendo cantidades importantes de agua, sobre todo en las zonas que ya habrán acumulado mucha lluvia el día anterior.

En algunos puntos concretos podrían recogerse hasta 400 litros en total entre miércoles y jueves.

El viento seguirá soplando con fuerza en buena parte del país, especialmente en zonas de montaña y en litorales expuestos, mientras que el temporal marítimo se intensificará también en el Cantábrico y se extenderá al Mediterráneo y Baleares.

Mejora progresiva a partir del viernes

A partir del viernes, la borrasca Leonardo comenzará a debilitarse, aunque seguirá afectando a la Península con lluvias, viento fuerte y mala mar, especialmente en Andalucía, Galicia y el oeste peninsular, al menos hasta el sábado.

La Aemet recomienda seguir de cerca la evolución de los pronósticos y extremar la precaución ante un episodio que puede tener impactos importantes.