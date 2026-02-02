Los apartamentos turísticos vuelven a batir récord en Córdoba y superan los 100.000 viajeros

Los apartamentos turísticos volvieron a batir récord de visitantes el año pasado en Córdoba y superaron por primera vez la barrera de los 100.000 viajeros. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan en 100.327 el número de turistas alojados en este tipo de establecimientos durante 2025, un 4,2% más que el año anterior.

El incremento fue aún mayor en el número de pernoctaciones, que creció a un ritmo muy superior al de los viajeros. En total, se contabilizaron 202.566 noches en apartamentos turísticos, lo que supone un aumento del 30,9% respecto a 2024.

Distribución por meses y origen

Del total de visitantes, la mayoría fueron nacionales. En concreto, 52.620 turistas españoles utilizaron estos alojamientos (el 52,4% del total), frente a 47.707 extranjeros. Esta diferencia se acentúa en el número de pernoctaciones: los viajeros nacionales sumaron 108.706 noches, más de 30.000 que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 40,2%. En 2024, los españoles habían registrado 77.539 pernoctaciones.

Protesta contra el auge de los apartamentos turísticos en Córdoba. / Manuel Murillo

Por meses, abril fue el periodo con mayor número de usuarios de apartamentos turísticos en Córdoba, con 11.430 viajeros, de los cuales la mayoría fueron extranjeros (6.570). Le siguió mayo, con 9.748 turistas, en este caso con predominio de visitantes nacionales (5.035). En el extremo contrario se situó junio, con 5.304 personas alojadas en este tipo de establecimientos, seguido de julio (6.112) y agosto (6.421). Destaca también diciembre, cuando se alojaron 9.303 turistas, de los que 6.109 eran españoles, el 65,7% del total.

Una mayor oferta

El crecimiento del sector se refleja también en la oferta disponible. Durante 2025 se ofertó una media mensual de 1.370 plazas en apartamentos turísticos. Noviembre fue el mes con mayor disponibilidad, con 1.601 plazas, seguido de diciembre (1.563) y febrero (1.559). En el lado opuesto se situaron agosto (1.181 plazas), octubre (1.308) y enero (1.094). En comparación con 2024, cuando la media era de 925 plazas mensuales, la oferta ha aumentado en 445 plazas, lo que supone un incremento del 32,5%. En la práctica, casi una de cada tres plazas de apartamentos turísticos se creó durante 2025, marcando un nuevo récord.

Turistas pasean por el centro de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Una evolución similar se observa en el número de establecimientos, que pasó de 312 a 408 apartamentos en solo un año, un aumento del 30,8%. Noviembre y diciembre fueron los meses con mayor oferta, con 474 apartamentos, mientras que enero registró la cifra más baja, con 330.

En cuanto al grado de ocupación, la media anual se situó en el 52,34%. Abril fue el mes con mayor ocupación, alcanzando el 68,43%, mientras que julio registró el nivel más bajo, con un 32,37%. Pese al notable aumento de plazas, la ocupación también mejoró en comparación con 2024, cuando la media fue del 55,51%.