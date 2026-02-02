Andalucía Logistics logra su inscripción como agente del conocimiento y refuerza el papel de Córdoba como eje logístico andaluz

El Clúster Andalucía Logistics ha sido inscrito oficialmente como agente del sistema andaluz del conocimiento en la categoría de clúster de innovación. La resolución ha sido entregada este martes en Córdoba por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a su presidente, Miguel Ángel Tamarit, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno andaluz.

Un reconocimiento clave para la innovación logística

Durante el acto, Miguel Ángel Tamarit ha calificado la inscripción como agente del conocimiento como un hito para la entidad, que en apenas 14 meses de trayectoria ha logrado consolidar una iniciativa surgida en Córdoba con proyección autonómica. Según ha explicado, este reconocimiento certifica un trabajo colectivo y riguroso y permitirá canalizar y potenciar la innovación en un sector estratégico como el logístico, que ya representa más del 6% del PIB regional.

El presidente del clúster ha subrayado que Andalucía Logistics nació con una vocación andaluza desde Córdoba, apoyándose en la posición estratégica de la ciudad y en la importancia de la logística para la transformación industrial de la comunidad. Entre los objetivos del clúster figura la creación de un hub logístico del sur, capaz de conectar los corredores y las infraestructuras con los once nodos logísticos existentes en Andalucía, generando nuevas oportunidades para el tejido empresarial.

Tres pilares: vocación andaluza, innovación y competitividad

Tamarit ha recordado que el proyecto se sustenta en tres ejes fundamentales: la dimensión andaluza del clúster, la innovación como herramienta para mejorar la competitividad del sector y el papel de la logística como motor de crecimiento sostenible. En este sentido, ha destacado que la inscripción como agente del conocimiento no es solo un trámite administrativo, sino una condición imprescindible para desarrollar y atraer proyectos de innovación en un ámbito altamente especializado.

En sus primeros 14 meses de actividad, Andalucía Logistics ha impulsado una intensa labor de cooperación, con la firma de acuerdos con centros tecnológicos, clústeres empresariales de otras comunidades y entidades de distintas provincias andaluzas. Además, ya se han puesto en marcha varios proyectos de innovación, con el objetivo de generar valor añadido y favorecer la transformación del tejido productivo vinculado a la logística.

Difusión por todas las provincias andaluzas

El clúster ha iniciado también una estrategia de difusión por el territorio andaluz, con presentaciones celebradas en Jaén y Sevilla, que han reunido a más de 300 personas interesadas en conocer las oportunidades que ofrece esta agrupación empresarial. La agenda continuará en Huelva durante el mes de febrero, con el objetivo de completar presentaciones en todas las provincias a lo largo del año.

Impulso institucional y política andaluza de clústeres

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado la importancia de este reconocimiento para la ciudad, al considerar que afianza un proyecto nacido en Córdoba pero de alcance regional. Ha subrayado que la condición de agente del conocimiento abre la puerta al acceso a convocatorias públicas, proyectos de investigación y nuevas oportunidades de empleo, en un contexto de reindustrialización y despliegue logístico en la capital.

Por su parte, el consejero José Carlos Gómez Villamandos ha felicitado al clúster por el trabajo realizado y remarcado que Andalucía Logistics se integra en la política andaluza de clústeres de innovación, que actualmente suma 14 entidades reconocidas. He destacado también que este modelo favorece la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos y contribuye a reforzar la competitividad de las pymes.

Acceso a convocatorias y proyectos de I+D+i

La inscripción como agente del conocimiento permitirá a Andalucía Logistics y a sus entidades asociadas acceder a convocatorias locales, regionales, nacionales y europeas, un aspecto clave para la continuidad y viabilidad del proyecto. Según se ha destacado durante el acto, la innovación y la cooperación serán los ejes sobre los que el clúster seguirá impulsando el desarrollo económico de Andalucía desde el ámbito de la logística. Además, el propio presidente del clúster ha explicado que las empresas que conforman Andalucía Logistics ya han solicitado ayudas por una cuantía cercana a los 500.000 euros, de las cuales muchas corresponden a diferentes líneas de financiación competentes para proyectos de innovación y consolidación empresarial.