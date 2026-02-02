Por Andalucía llevará al Parlamento la situación de la FP Dual y las trabas al alumnado en la enseñanza pública.

El grupo parlamentario Por Andalucía trasladará al Parlamento andaluz la situación de la Formación Profesional Dual, al considerar que el modelo impulsado por el Gobierno andaluz está generando trabas injustificadas al alumnado, especialmente en la modalidad a distancia, y está provocando una expulsión progresiva de estudiantes de la enseñanza pública.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, ha mantenido una reunión con la secretaria general de CCOO, Marina Borrego, en la que también participaron representantes de Izquierda Unida a nivel provincial y responsables del Sindicato de Enseñanza de CCOO Córdoba, para analizar la situación actual de la FP en Andalucía y, de forma específica, el funcionamiento de la FP Dual.

Durante el encuentro se puso de manifiesto que la configuración actual de la FP Dual obliga, en muchos casos, a que el alumnado tenga que buscar por su cuenta las prácticas en empresas, una circunstancia que resulta especialmente complicada en la modalidad a distancia.

Según se expuso, estas prácticas se solicitan más tarde que en la FP presencial y deben realizarse durante el propio ciclo formativo, lo que dificulta la conciliación con un empleo o con responsabilidades familiares, incrementando el riesgo de abandono de los estudios.

Críticas a la política educativa

Desde Por Andalucía se sostiene que este modelo está orientado a desplazar al alumnado hacia la enseñanza privada, donde sí se permite realizar primero la parte teórica y posteriormente las prácticas. La coalición denuncia que, mientras se cierran aulas públicas, se eliminan especialidades y se niegan ciclos formativos a centros públicos, esos mismos ciclos se autorizan en centros privados.

A juicio de la formación, estas decisiones forman parte de una estrategia más amplia de recortes en servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o la atención a la dependencia.

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Córdoba, José Enrique Guerra, ha señalado que en la provincia existen alrededor de 30 unidades con la ratio excedida, mientras que en el presente curso se han eliminado unas 50 unidades educativas.

Según el sindicato, esta situación afecta de forma directa a la FP pública cordobesa, que sufre una reducción progresiva de la oferta, especialmente en modalidades como la FP a distancia, al tiempo que aumenta la presencia de centros privados y concertados.

Falta de planificación y sobrecarga docente

CCOO ha denunciado también que el profesorado inicia un curso más la FP Dual sin una normativa clara sobre la implantación y el funcionamiento del segundo curso, una circunstancia que, según el sindicato, vuelve a salir adelante gracias al esfuerzo y la sobrecarga del profesorado, pero sin una planificación adecuada por parte de la Administración.

Entre las decisiones cuestionadas se encuentra la cesión del edificio de la antigua Escuela de Agrónomos, que, según CCOO, podría haberse destinado a la creación de un Centro Integral de Formación Profesional público en la provincia de Córdoba para atender necesidades presentes y futuras del tejido productivo.

En su lugar, denuncian que se ha optado por destinar el inmueble a un proyecto privado, mientras se plantea convertir el IES Galileo Galilei en centro integral de FP a costa de perder unidades de ESO y Bachillerato, sin incrementar la oferta pública de FP.

Noticias relacionadas

Por Andalucía y CCOO coinciden en señalar que la actual política educativa está provocando un deterioro de la FP pública, dificultando el acceso a estas enseñanzas a quienes no pueden asumir el coste de la enseñanza privada y vulnerando, a su juicio, el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.