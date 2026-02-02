Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif, sobre la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Somos los primeros interesados en esclarecer el accidente"

El administrador de las infraestructuras entrega información a la comisión investigadora y destaca su "máxima transparencia"

Uno de los trenes siniestrados, precintado en Adamuz.

Uno de los trenes siniestrados, precintado en Adamuz. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha afirmado este lunes que "somos los primeros interesados en esclarecer el accidente", en referencia a la tragedia ferroviaria acontecida en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado, que provocó 46 fallecidos y un centenar de heridos. En este sentido, ha declarado que se encuentra "colaborando plenamente y con máxima transparencia con la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)".

Precisamente, la CIAF ha indicado a este peródico que el viernes pasado ADIF realizó una primera entrega de la información requerida. Inicialmente, la comisión de expertos sitúa el origen de la tragedia en la fractura de una soldadura de un carril. En los últimos días ha trascendido que ADIF le ha enviado el acta de esa soldadura, aunque el administrador no ha confirmado ese extremo a este periódico.

Sí subraya que "a medida que se va recabando la documentación solicitada, se va entregando. El viernes a mediodía se les remitió nueva información sobre la investigación". Como ya avanzó el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, ADIF reconoce que "el volumen (de datos) solicitado es muy amplio y regularmente nos solicitan nuevos documentos que, como no puede ser de otra manera, entregaremos a medida que los servicios de ADIF dispongan de ellos".

Entre otras informaciones, la CIAF se ha interesado por conocer las circulaciones que registra la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, las incidencias detectadas y las inspecciones practicadas en las vías. Como se indica, el propio Iñaki Barrón avanzó que ADIF podría tardar días en facilitar los datos, "porque hemos pedido mucha información".

