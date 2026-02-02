Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif avanza en la recuperación del tramo afectado por el accidente de Adamuz: comienza la colocación de las vías

Aunque aún no hay fecha oficial para la reapertura de la línea de alta velocidad, los trabajos podrían estar concluidos el próximo fin de semana

Operarios de Adif trabajan en la colocación de vías en el tramo afectado por el accidente, este lunes 2 de febrero.

Operarios de Adif trabajan en la colocación de vías en el tramo afectado por el accidente, este lunes 2 de febrero. / SALAS / EFE

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Operarios de Adif comenzaron este lunes la colocación de las vías en el tramo afectado por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz el pasado 18 de enero. Hasta el 28 de enero, hubo que esperar a la finalización de las labores de rescate y después a la autorización judicial, no comenzaron las tareas para recuperar el tramo, donde trabaja un equipo de unos 40 técnicos de Adif y una veintena de vehículos especializados. Ya se han retirado traviesas y carriles dañados y ahora se avanza en la colocación de las vías, así como en la reconstrucción de la catenaria.

Reapertura de la línea

La previsión es que en diez días naturales, a contar desde el pasado 28 de enero, se pueda reabrir la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba. Ese plazo acabaría el próximo domingo, 8 de febrero, si bien oficialmente no hay una fecha para el retorno de la conexión de alta velocidad Madrid-Andalucía.

