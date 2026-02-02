Más de 100 investigadoras de la Universidad de Córdoba acercan la ciencia desde una perspectiva femenina a estudiantes de la provincia

Las investigadoras de la Universidad de Córdoba volverán a recorrer la provincia de Córdoba con dos misiones: visibilizar el trabajo que realizan las mujeres en la investigación y crear referentes femeninos en ciencia entre el alumnado, para que cuando piensen en ciencia tengan una imagen de la misma más diversa. Lo harán bajo el paraguas de Charlas 11F, la acción con la que la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO conmemora el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en Ciencia.

La octava edición de este programa, que se celebra desde 2019, será la más numerosa hasta ahora. 109 investigadoras de todas las áreas de investigación de la universidad darán 87 charlas en 64 centros educativos de 31 municipios cordobeses. Compartirán con cerca de 4.000 estudiantes de niveles que abarcan desde la Educación Infantil hasta la Formación Profesional sus investigaciones en charlas sobre la problemática del cigarrillo electrónico, la importancia de los suelos en la agricultura, la visión artificial de las máquinas y los asistentes virtuales, la traducción de obras literarias, el cómic feminista en India o la contaminación de los océanos, entre una gran variedad de temáticas que reflejan la diversidad de líneas de investigación que desarrollan las investigadoras en la UCO.

En un contexto social en el que a los seis años las niñas comienzan a creer que son menos inteligentes que sus compañeros niños (según un estudio de las universidades de Nueva York, Illinois y Princeton publicado en la revista Science) y los referentes femeninos en investigación aún son minoritarios, estas charlas pretenden romper estos estereotipos de la mano de las propias investigadoras.

Inclusión territorial

Con esta acción no sólo se trabaja la inclusión en términos de igualdad de género, sino también en términos territoriales, una cuestión primordial para la UCO. Tratando de abarcar toda la provincia cordobesa y no reducir la divulgación sólo a la capital, de estas 87 charlas 45 se llevarán a cabo en centros educativos de Villaviciosa de Córdoba, Conquista, Doña Mencía, Villanueva de Córdoba, Torracampo, Pozoblanco, Belmez, Belalcázar, Aldea Quintana, Hornachuelos, Montoro, Baena, La Carlota, Iznájar, Benamejí, Adamuz, Montalbán, Hinojosa del Duque, La Rambla, Nueva Carteya, Pedro Abad, Peñarroya-Pueblonuevo, Espejo, Cabra, Aguilar de la Frontera, Lucena, Fuente Palmera, Priego, Montilla y El Viso, además de Córdoba capital, apostando así por la vertebración del territorio y la inclusión de la divulgación científica a nivel provincial.

Una acción en expansión

Este año Charlas 11F supera el número de investigadoras participantes, centros educativos atendidos, número de estudiantes, municipios de la provincia y charlas concertadas, mostrando así el compromiso creciente de personal investigador, instituciones y sociedad con la igualdad y la visibilización del trabajo de las investigadoras.

En comparación con los datos de la primera edición en 2019, la mayoría de las cifras se doblan o triplican. De 24 científicas entonces a 109 participantes ahora, de 21 centros educativos a 64 y de 11 localidades a 31. La mitad de las investigadoras que participan lo hacen por primera vez y se apunta a la acción 26 centros educativos nuevos de 10 localidades en las que nunca antes se habían celebrado las charlas.

Programación Día de la Mujer y la Niña en Ciencia desde la UCO

Junto a Charlas 11F el programa de actos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia incluye el espectáculo de divulgación Las que cuentan la ciencia, una cita más que afianzada en el calendario cultural cordobés que vuelve al Teatro Góngora para ofrecer un día de entretenimiento y ciencia. Este año se celebrará el sábado 7 de febrero bajo la temática Tiempo al tiempo y contará con el patrocinio del Instituto de las Mujeres.

Charlas 11F es una acción diseñada por la Unidad de Cultura Científica y contemplada dentro del 12º Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.