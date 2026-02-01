Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La merma en la producción de aceite de oliva por las últimas lluvias, los dos cortos cordobeses que lograron el Premio Carmen y el balance del Mercado Andalusí cierran informativamente la semana

Imagen de un olivar de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin.

Imagen de un olivar de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La producción de aceite en la provincia de Córdoba podría verse mermada en hasta 37.000 toneladas a causa de las fuertes lluvias de las últimas semanas. La situación de los olivares es más grave de lo que parecía a comienzos de año, ya que las precipitaciones han engordado la aceituna cuando aún no se habían recogido los fardos, cayendo el fruto al suelo, por lo que no puede hacerse aceite virgen extra con él. Es la noticia que centra los focos en una tarde de domingo con otras dos cuestiones clave. En cultura, analizamos los dos cortometrajes cordobeses que lograron el Premio Carmen, y que tienen una mirada común en las historias de mujeres jamás contadas. Mientras, en lo más local, hacemos balance de un Mercado Andalusí pasado por agua.

