La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La merma en la producción de aceite de oliva por las últimas lluvias, los dos cortos cordobeses que lograron el Premio Carmen y el balance del Mercado Andalusí cierran informativamente la semana
La producción de aceite en la provincia de Córdoba podría verse mermada en hasta 37.000 toneladas a causa de las fuertes lluvias de las últimas semanas. La situación de los olivares es más grave de lo que parecía a comienzos de año, ya que las precipitaciones han engordado la aceituna cuando aún no se habían recogido los fardos, cayendo el fruto al suelo, por lo que no puede hacerse aceite virgen extra con él. Es la noticia que centra los focos en una tarde de domingo con otras dos cuestiones clave. En cultura, analizamos los dos cortometrajes cordobeses que lograron el Premio Carmen, y que tienen una mirada común en las historias de mujeres jamás contadas. Mientras, en lo más local, hacemos balance de un Mercado Andalusí pasado por agua.
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
- Dos cortometrajes cordobeses con Premio Carmen y una mirada común: historias de mujeres jamás contadas
- El sábado de tregua compensa un Mercado Andalusí de Córdoba que deja un sabor «agridulce»
