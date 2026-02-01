La actualidad del domingo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las dificultades que atraviesan los migrantes para poder comprar una vivienda; la victoria del Córdoba CF ante el Valladolid y el funeral en la Catedral por las víctimas de Adamuz marcan el inicio del mes de febrero
Solo uno de cada diez migrantes que vive en Córdoba puede comprar una vivienda. La precariedad, la brecha salarial y el encarecimiento del mercado inmobiliario empujan a este colectivo, el de los trabajadores extranjeros, a vivir de alquiler. Es la noticia que abre informativamente un boletín cargado de novedades con el que damos inicio al mes de febrero. En deportes, repasamos la victoria del Córdoba CF, anoche, ante el Valladolid. Y en lo más local, recordamos la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz celebrada en la Mezquita-Catedral.
- Solo uno de cada diez migrantes puede comprar una vivienda en Córdoba
- El Córdoba CF refuerza aspiraciones con un reconfortante triunfo ante el Valladolid en El Arcángel
- Unas 1.500 personas llenan la Catedral de Córdoba para recordar a las víctimas de accidente Adamuz
Cultura
- Córdoba se lleva dos Premios Carmen en una edición que abraza a Adamuz tras la tragedia
- Morti ofrece en la Sala Impala de Córdoba un derroche de energía y talento
Córdoba ciudad
- Migrantes en Córdoba: de Ciudad Jardín y Valdeolleros a Alcolea y el Sector Sur
- Entrevista | Pablo López, CEO de Silbon: «En Córdoba he soñado en grande con los pies en la tierra»
- La cara B del Mercado Andalusí: artesanos, cetreros y armeros contagian el gusto por la historia
- Córdoba acoge una nueva tanda de exámenes para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra
- La música cofrade adelanta la Cuaresma en el Teatro de la Axerquía
Provincia
- El gran fuego purificador ilumina la Plaza de la Villa de Dos Torres en la Fiesta de la Candelaria
- Adamuz vive el despertar de los 'culiquemaos'
- La Diputación de Córdoba espera tener activa el año que viene la nueva planta de reciclaje de Montalbán
Deportes
Cofradías
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba