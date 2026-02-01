Solo uno de cada diez migrantes que vive en Córdoba puede comprar una vivienda. La precariedad, la brecha salarial y el encarecimiento del mercado inmobiliario empujan a este colectivo, el de los trabajadores extranjeros, a vivir de alquiler. Es la noticia que abre informativamente un boletín cargado de novedades con el que damos inicio al mes de febrero. En deportes, repasamos la victoria del Córdoba CF, anoche, ante el Valladolid. Y en lo más local, recordamos la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz celebrada en la Mezquita-Catedral.

