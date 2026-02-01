Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las dificultades que atraviesan los migrantes para poder comprar una vivienda; la victoria del Córdoba CF ante el Valladolid y el funeral en la Catedral por las víctimas de Adamuz marcan el inicio del mes de febrero

Los jugadores del Córdoba CF celebran uno de los tres goles anotados anoche, al Valladolid, en El Arcángel

Los jugadores del Córdoba CF celebran uno de los tres goles anotados anoche, al Valladolid, en El Arcángel / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Solo uno de cada diez migrantes que vive en Córdoba puede comprar una vivienda. La precariedad, la brecha salarial y el encarecimiento del mercado inmobiliario empujan a este colectivo, el de los trabajadores extranjeros, a vivir de alquiler. Es la noticia que abre informativamente un boletín cargado de novedades con el que damos inicio al mes de febrero. En deportes, repasamos la victoria del Córdoba CF, anoche, ante el Valladolid. Y en lo más local, recordamos la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz celebrada en la Mezquita-Catedral.

