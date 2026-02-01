El sábado de tregua compensa un Mercado Andalusí de Córdoba que deja un sabor «agridulce»

La lluvia que riega Córdoba estos días y que anuncia agua para próximas jornadas ha marcado el desarrollo del Mercado Andalusí celebrado, como cada año, en el entorno de la Torre de la Calahorra. De tres días que dura la cita, dos ha llovido. El día en que no hubo precipitaciones, el sábado, la gente, deseosa de un rayo de sol, se echó a la calle, lo que ha terminado por compensar (casi) las ventas de los comerciantes que montan puestos en el mercado.

Lo contaba a este periódico José Luis Alonso, gerente de Musical Sport, empresa que se ha encargado de montar el mercado tanto este año como el pasado. El sabor que queda, reconoce Alonso, es «agridulce», pues por un lado ha estado el sábado, donde la lluvia permitió un lleno total en este Mercado Andalusí y una actividad que calificó de «fenomenal». Por otro lado, ni viernes (día de la inauguración) ni domingo (jornada de despedida) dejó de llover.

Puesto de quesos en el Mercado Andalusí. / A. J. GONZÁLEZ

«Todos los puestos estaban el sábado súper contentos desde primera hora de la mañana. Me enteré de que lleváis muchos días con lluvia y la gente tenía ganas de salir a la calle», comentaba Alonso, que además añadía que todos los puestos, tanto los de gastronomía como los de artesanía, notaron una mejora más que notable con respecto al viernes. Ayer domingo, había trasiego, pero no el habitual para una cita que ya está marcada en el calendario festivo de la ciudad. La casualidad, o más bien la meteorología, han querido que en los dos años que Musical Sport se encarga de organizar el evento llueva. En 2025, es más, llovió todos los días. «Concurriremos para organizarla el año que viene a ver si hace buen tiempo», señalaba Alonso con buen humor.

Algo de optimismo entre los comerciantes

Esa sensación de que el Mercado Andalusí no ha ido mal, pero tampoco bien, la confirmaba CÓRDOBA en conversación con algunos comerciantes. Emilio, que tiene un puesto de juguetes de madera y una carpa para actividades infantiles, admitía que «ni viernes ni domingo» ha ido bien la cosa, aunque los muebles los ha salvado el sábado. Rosa, con un puesto de artesanía de vidrio, coincidía prácticamente en todo con su compañero.

Uno de los puestos de artesanía del Mercado Andalusí. / A. J. GONZÁLEZ

Algo más optimista era César, con un puesto de cerveza e hidromiel, que cree que es «normal» que teniendo una actividad que se celebra al aire libre se esté a merced de lo que marquen los designios meteorológicos. «Yo monté el puesto por primera vez el año pasado, que llovió todos los días, pero tampoco me fue mal del todo», apuntaba con optimismo César resguardado de la fina lluvia que el domingo no paraba de caer sobre la ciudad.

Más de un centenar de puestos

El mercado temático de Córdoba se ha centrado este año en la época de Al-Ándalus, en esa etapa musulmana donde se construyó, entre otras muchas cosas, la Mezquita de Córdoba. Pese a la lluvia, durante el mercado se han programado más de 200 actividades y un total de 105 puestos han ofrecido desde deliciosos manjares hasta productos de artesanía. Torreznos picantes sin gluten, bollos preñados o bocadillos de cerdo asado han servido para cubrir los paladares de los más golosos.

Quien quisiera llevarse un recuerdo del Mercado Andalusí también ha tenido opciones bastante variadas, desde monedas personalizadas y acuñadas al instante, hasta saquitos de semillas para los dolores musculares, pasando por cajas de música. Luces y sombras en una cita con nombre propio y que cada año ofrece un momento diferente de la historia.