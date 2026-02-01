Rachid, marroquí afincado en Córdoba: «Hay muy poca oferta y muchísima demanda»

La población marroquí tampoco es ajena a los problemas de acceso a la vivienda en Córdoba. Rachid Thari llegó a la ciudad hace 22 años y, desde entonces, ha encadenado hasta cuatro alquileres distintos en barrios como Medina Azahara o Valdeolleros, donde reside actualmente y regenta una frutería desde hace varios años. Mientras atiende a los clientes, reconoce que la situación «cada vez está peor» y que son muchos los compatriotas que se están viendo obligados a abandonar el barrio para trasladarse al Sector Sur o a barriadas periféricas. «Hay muy poca oferta y muchísima demanda», lamenta. Una realidad que, asegura, percibe a diario desde su propio negocio. «Casi todos los días me pregunta gente si sé de algún piso», explica. «La gente está abusando bastante con los alquileres», critica, antes de añadir que «ahora cuesta lo mismo vivir en el Sector Sur que en Santa Rosa hace unos años».

En su caso, comprar una vivienda es «imposible». Sí pudo, no obstante, adquirir una parcela hace cinco años gracias a una herencia familiar. «No vivimos allí; solo vamos los fines de semana con la familia», aclara. Puede afrontar el pago del alquiler porque su pareja también trabaja, aunque reconoce que llegan «por muy poco», y eso que «no tenemos hijos».

Rachid confía en que la situación cambie y que los vecinos no se vean obligados a seguir marchándose del barrio y la situación cambie. Eso espero, sentencia.