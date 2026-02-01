El PSOE recurrirá las modificaciones presupuestarias para subvencionar festivales privados en Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha anunciado que el Grupo Socialista recurrirá nuevamente las modificaciones presupuestarias destinadas a subvencionar festivales organizados por empresas privadas con ánimo de lucro, ante la propuesta que el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) llevará al Consejo Rector extraordinario del próximo 4 de febrero para modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026.

Bernal ha recordado que el IMAE cuenta con presupuesto propio, integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento, y ha criticado que el Partido Popular, “en menos de un mes”, pretenda incrementar "de forma significativa" las subvenciones a empresas culturales privadas, pese a que el Plan Estratégico de Subvenciones para 2026 acaba de entrar en vigor.

“Desde el PSOE denunciamos que el PP está debilitando la cultura pública cordobesa, destinando cada vez más recursos a entidades privadas con ánimo de lucro, es decir, regalando dinero público a empresas privadas”, ha señalado la edil. Según Bernal, algunas de estas empresas programan conciertos en las mismas fechas y horarios que actividades organizadas por el propio IMAE, lo que provoca que la institución pública “compita contra sí misma”.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal. / CÓRDOBA

Coinciden eventos

Como ejemplo, la concejala ha citado el verano de 2026, cuando ya hay anunciadas actuaciones por parte de una empresa privada que aún no tiene adjudicada la subvención ni concedido el uso del espacio del Arenal, pero que ya está vendiendo entradas para conciertos que coinciden con el Festival de la Guitarra 2026.

Bernal ha añadido que la normativa obliga a que las subvenciones superiores a 300.000 euros se concedan mediante concurrencia competitiva, permitiendo que distintas empresas presenten sus propuestas en igualdad de condiciones. Sin embargo, ha denunciado que el PP pretende aprobar en el Consejo Rector 1,2 millones de euros en subvenciones directas a empresas privadas para la organización de festivales y ferias culturales.

Asimismo, la socialista ha advertido de que el periodo de ejecución de estas ayudas, según la documentación del Consejo, se extiende del 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2026, lo que supondría subvencionar actividades ya celebradas y realizadas sin concurrencia competitiva.

Por todo ello, los socialistas aseguran que votarán en contra de estas modificaciones, ya que, en palabras de Bernal, “la obligación del IMAE como entidad pública es gestionar y fortalecer los espacios escénicos municipales: el Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía”.