Conciertos
El PSOE recurrirá las modificaciones presupuestarias para subvencionar festivales privados en Córdoba
Isabel Bernal acusa al PP de “debilitar la cultura pública” y de destinar dinero municipal a entidades privadas con ánimo de lucro
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha anunciado que el Grupo Socialista recurrirá nuevamente las modificaciones presupuestarias destinadas a subvencionar festivales organizados por empresas privadas con ánimo de lucro, ante la propuesta que el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) llevará al Consejo Rector extraordinario del próximo 4 de febrero para modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026.
Bernal ha recordado que el IMAE cuenta con presupuesto propio, integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento, y ha criticado que el Partido Popular, “en menos de un mes”, pretenda incrementar "de forma significativa" las subvenciones a empresas culturales privadas, pese a que el Plan Estratégico de Subvenciones para 2026 acaba de entrar en vigor.
“Desde el PSOE denunciamos que el PP está debilitando la cultura pública cordobesa, destinando cada vez más recursos a entidades privadas con ánimo de lucro, es decir, regalando dinero público a empresas privadas”, ha señalado la edil. Según Bernal, algunas de estas empresas programan conciertos en las mismas fechas y horarios que actividades organizadas por el propio IMAE, lo que provoca que la institución pública “compita contra sí misma”.
Coinciden eventos
Como ejemplo, la concejala ha citado el verano de 2026, cuando ya hay anunciadas actuaciones por parte de una empresa privada que aún no tiene adjudicada la subvención ni concedido el uso del espacio del Arenal, pero que ya está vendiendo entradas para conciertos que coinciden con el Festival de la Guitarra 2026.
Bernal ha añadido que la normativa obliga a que las subvenciones superiores a 300.000 euros se concedan mediante concurrencia competitiva, permitiendo que distintas empresas presenten sus propuestas en igualdad de condiciones. Sin embargo, ha denunciado que el PP pretende aprobar en el Consejo Rector 1,2 millones de euros en subvenciones directas a empresas privadas para la organización de festivales y ferias culturales.
Asimismo, la socialista ha advertido de que el periodo de ejecución de estas ayudas, según la documentación del Consejo, se extiende del 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2026, lo que supondría subvencionar actividades ya celebradas y realizadas sin concurrencia competitiva.
Por todo ello, los socialistas aseguran que votarán en contra de estas modificaciones, ya que, en palabras de Bernal, “la obligación del IMAE como entidad pública es gestionar y fortalecer los espacios escénicos municipales: el Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía”.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba