Medioambiente
La Policía Local captura a un suricato en un barrio de Córdoba y lo envía al zoológico
Este animal está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
Agentes de la patrulla de medio ambiente de la Policía Local de Córdoba se encontraron hace pocos días ante una situación poco vista en la ciudad. Desde una urbanización ubicada en la avenida de la Arruzafilla se les daba aviso de la presencia de un suricato en su interior. El animal, al que muchos conocen por el personaje de Timón de la película animada El Rey León, no suele estar en la lista de mascotas más comunes.
Hasta el lugar del aviso se desplazaron los agentes, que lo capturaron y lo enviaron al Centro de Conservación Zoo de Córdoba, donde ya hay presencia de estos animales. Se entiende que el suricato se habría escapado de alguna casa, aunque de momento, se mantiene en el zoológico cordobés.
¿Qué es un suricato?
Los suricatos pertenecen a la familia de las mangostas y son muy conocidos por su comportamiento social y su icónica postura de centinela, donde se ponen de pie sobre sus patas traseras paravigilar el horizonte.
Son nativos de los desiertos y sabanas del sur de África y, en cuanto a su dieta, son principalmente insectívoros, aunque también comen pequeños reptiles, huevos y algunas plantas. Tienen garras fuertes diseñadas para cavar complejos sistemas de túneles subterráneos.
¿Es legal tener un suricato en Córdoba?
Ni en Córdoba ni en España es legal comprar o tener un suricato, distinto es si el animal se posee desde antes de que se incluyera en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, algo que ocurrió en 2023. En el caso de tener un suricato o suricata desde antes de esa fecha, es necesario que esté registrado.
En cualquier caso, sí hay que tener en cuenta que más allá de las leyes, el suricato es un animal muy social que sufre mucho si está solo. Además, tiene necesidades de excavación y una dieta muy específica.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba