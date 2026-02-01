Migrantes en Córdoba: De Ciudad Jardín y Valdeolleros a Alcolea y el Sector Sur

De Ciudad Jardín a Alcolea; de Valdeolleros a Villafranca. Los migrantes que viven en Córdoba se ven cada vez más empujados a abandonar los barrios donde tradicionalmente se han asentado para desplazarse hacia zonas periféricas de la capital o incluso a municipios del entorno. El encarecimiento de la vivienda está provocando un progresivo desplazamiento residencial que ya se deja sentir en el mapa social de la ciudad.

Según los últimos datos de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ciudad Jardín es el barrio con mayor proporción de población extranjera de Córdoba: un 13%. En cifras absolutas, 2.409 de sus 16.307 vecinos son de origen migrante. El dato se sitúa muy por encima de la media de la ciudad, que apenas alcanza el 3,9%. Le siguen el Sector Sur (7%), el casco histórico (6%) y Valdeolleros-Chinales (5,9%). En el extremo opuesto se encuentra Huerta de Santa Isabel, donde la población extranjera apenas representa el 1,1%.

Este reparto no es casual. El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, explica que la mayoría de personas extranjeras que llegan a la ciudad —ya procedan de Latinoamérica, Europa del Este o el norte de África— lo hacen con un poder adquisitivo bajo, lo que les obliga a buscar alquileres en «zonas donde el precio es más asequible».

Cambio de tendencia

Tradicionalmente, esos barrios han sido Ciudad Jardín o Valdeolleros-Santa Rosa. Hace una década, recuerda, también se produjo una importante llegada de población migrante al Sector Sur, donde aún hoy siguen instalándose muchas familias. Sin embargo, el fuerte incremento de los precios tras la pandemia está provocando un nuevo desplazamiento. «En los últimos años muchos se están yendo a barriadas como Alcolea o incluso a municipios cercanos como Villafranca o Guadalcázar», señala Vaquero. «Ya hablamos de terceras líneas, a las que acuden las personas más perjudicadas», añade.

Una percepción que comparte Julián Hualoto, ecuatoriano y presidente de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba. «Los precios en Ciudad Jardín, Santa Rosa y Valdeolleros se han ido a la estratosfera», afirma. Esto ha empujado a muchas familias a trasladarse al Sector Sur, un barrio ya profundamente multicultural, donde los alquileres se sitúan ahora «en niveles similares a los que tenía Ciudad Jardín hace unos años». «Se pagan 700 euros por pisos que antes costaban 450», explica.

Hualoto advierte de que este proceso genera nuevas dificultades, especialmente para quienes trabajan en zonas alejadas. Pone como ejemplo a «empleadas del hogar que trabajan en El Brillante» y que, residiendo en el Sector Sur o en barriadas periféricas, «tardan muchísimo tiempo en autobús en llegar a su puesto». Otro fenómeno ligado a esta presión del mercado es el auge del alquiler por habitaciones, especialmente en Ciudad Jardín. Hualoto recuerda que ya era habitual hace una década, pero que «en los últimos años ha crecido muchísimo». A su juicio, la propia historia del barrio, tradicionalmente vinculado a estudiantes universitarios, ha facilitado este modelo. También apunta a que los migrantes con mayor poder adquisitivo están optando por zonas como Fátima o el entorno de la avenida de Barcelona.

Desde Córdoba Acoge, Daniel Delgado señala que, aunque históricamente el Sector Sur ha acogido sobre todo a población procedente del norte de África, en la actualidad están llegando perfiles cada vez más diversos porque «el resto de zonas los está expulsando». Delgado añade que barrios como Las Moreras están recibiendo cada vez más población extranjera.

«No se están creando guetos», matiza, «pero sí se está produciendo una expulsión progresiva de la población migrante de determinadas zonas», un proceso que, advierte, favorece el aislamiento y dificulta la integración social.