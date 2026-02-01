Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 1 de febrero de 2026

Espectáculo

‘El ensayo de la orquesta’

Presentado por Alejandro Garrido, es un espectáculo para todos los públicos que combina teatro, música, humor y danza para toda la familia. Intérpretes: Alejandro Garrido, presentador y Salvador Vázquez, director.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 10. 12.00 horas.

Carnaval

Última sesión de la preliminar del concurso en el Gran Teatro

Se celebra la quinta y última sesión de la fase preliminar, en la que actuarán los grupos Los Mozzarellas, Qué ases mi cielo, De hoy no paso, La Mariquilla, ¿Salimos? (o no), Sagre, Lágrimas y sudor, Los sacamantecas, Hijos de nadie y Nos habéis tocado el orgullo.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 19.30 horas.

Exposición

Muestra ‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

Visitas

‘Córdoba encuentro de culturas’

Visitas gratuitas de ‘Córdoba, encuentro de culturas’. En esta exposición, la ciudad superpuesta de Córdoba revela, a través de sus piezas más emblemáticas, la huella de las distintas culturas que han habitado la ciudad y su territorio. Reservas: https://acortar.link/txQLY8.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7 12.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.