Familiares y amigos recuerdan en El Arenal a Álex Ortega, el menor apuñalado hace un año

Un nutrido grupo de familiares y amigos de Álex Ortega, el joven de 16 años que murió apuñalado en El Arenal el 1 de febrero de 2025, se ha concentrado este domingo para recordarlo en un acto mezcla de recuerdo y protesta, que coincide con el primer aniversario de su muerte.

Con globos de helio y flores, los asistentes recordaron al menor junto al lugar convertido en altar tras el suceso, con pancartas en las que se podía leer «la ley del menor no funciona» o fotografías suyas junto a mensajes de condolencia: «Tu ausencia duele, tu memoria permanece». Este lunes está previsto otro homenaje en el instituto donde estudiaba Álex, el IES Averroes.

En septiembre del año pasado, el juzgado de Menores de Córdoba condenó a ocho años de internamiento en un centro terapéutico de salud mental (la pena máxima en estos casos) en régimen cerrado, al menor acusado del asesinato de Álex Ortega. La acusación particular, encabezada por la familia de Álex Ortega, reclamaba el cumplimiento de la medida en un centro de reforma de menores infractores, aunque su solicitud no fue aceptada por el tribunal.

Flores para Álex Ortega un año después de su asesinato en El Arenal. / A. J. González

La Junta de Andalucía, que en el momento de los hechos tutelaba al menor acusado, fue condenada a indemnizar a la familia del adolescente fallecido en 260.000 euros. La acusación particular reclamaba una indemnización de 400.000 euros. La agresión ocurrió cuando el acusado y otro menor se acercaron a un grupo de jóvenes entre los que estaba la víctima, que hacían botellón en El Arenal para pedirles alcohol. Tras darles una copa, Alex se dio cuenta de que les habían sustraído una botella y, al reclamarla, recibió una puñalada en el abdomen.