Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 1 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 2 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Concepción Murillo Muñoz
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Juan José Henares Mayorgas
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Moisés de Andrés Jurado
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Amaya Vargas
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Rafael Romero Navajas
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Marina Toledano Hidalgo
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
José Joaquín Jaime Díaz
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Aurelio López Piqueras
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
