Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 1 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 2 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Concepción Murillo Muñoz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Juan José Henares Mayorgas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Moisés de Andrés Jurado

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Amaya Vargas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Rafael Romero Navajas

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Marina Toledano Hidalgo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Joaquín Jaime Díaz

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Aurelio López Piqueras

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

