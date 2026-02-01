Los fallecidos en Córdoba el domingo 1 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 2 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Concepción Murillo Muñoz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Juan José Henares Mayorgas

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Moisés de Andrés Jurado

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Amaya Vargas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Rafael Romero Navajas

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Marina Toledano Hidalgo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

José Joaquín Jaime Díaz

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Aurelio López Piqueras

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.