La cordobesa Carmen Benítez revoluciona Simof con su vibrante colección 'Mírame'

La Semana Internacional de Moda Flamenca Simof 2026 llega este domingo a su fin tras una intensa jornada en la que han desfilado por la pasarela nueve firmas, entre ellas, la de la cordobesa Carmen Benítez. La diseñadora de Bujalance se ha mostrado realmente satisfecha con la respuesta del público, que ha acudido en un número importante, a la cita a pesar de la lluvia, y se ha dejado sorprender con una colección vibrante que ha levantado pasiones entre los asistentes.

Este año, su colección lleva el sugerente título de Mírame... Y ahora ya no puedes mirar a otro lado. Como ya explicó antes de su presentación en Sevilla, esta vez se ha inspirado en el póker, no tanto por la parte que tiene que ver con el juego sino por lo que de suerte y de estrategia. Con su colección, pretende empoderar a las mujeres y destacar valores como la fuerza y el carácter, dibujando así una mujer que es capaz de tomar sus decisiones y aguantar la mirada sin agachar la cabeza.

Carmen Benítez sorprende en Simof con su colección 'Mírame' / Simof

Su seña de identidad es "el trabajo artesanal" que despliega tanto en sus trajes como en sus complementos. En Simof, presentó una treintena de propuestas en tonos beige, negro y rojo. Las modelos desfilaron con complementos dorados y flores en color champán, dándole al conjunto un toque de sofisticación.

La diseñadora, una de las habituales desde hace varios años en Simof, un escaparate muy exigente y un reto que la obliga a superarse cada año para estar a la altura. Este año ha acudido especialmente contenta con sus creaciones, que tuvieron una muy buena acogida en Sevilla. Al terminar el pase, ya había trajes reservados, aseguró.

Carmen Benítez se formó en la academia Style Neuf de Córdoba y abrió su propio taller y tienda en Bujalance en 2015, donde diseña, patrona y confecciona personalmente todos sus vestidos, que son creaciones exclusivas con un número de serie registrado. Además, lleva a gala la atención directa que dispensa a sus clientas desde la primera hasta la última prueba, y el esmero con el que se realizan todas sus creaciones, sin prisas, dedicando a la costura el tiempo que requiere.