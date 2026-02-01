Córdoba recoge 8,3 litros este domingo como preludio a otra semana de precipitaciones

La tregua meteorológica solo duró un día, el sábado. Las lluvias regresaron a Córdoba este domingo y descargaron 8,3 litros de agua por metro cuadrado (hasta las 19.10 horas). De esta forma, solo en la última semana, entre el 25 de enero y el 1 de febrero, la ciudad ha recogido 74,5 litros. El día de mayor intensidad fue el pasado miércoles 28, con 31 litros por metro cuadrado que provocaron la rotura de un talud y el desbordamiento del arroyo La Canchuela, inundando viviendas de la barriada de Majaneque.

Desde ese día, en el que se activó el Cecopal, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene la vigilancia del cauce del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, que tras sobrepasar el nivel naranja, este domingo recuperaba los niveles normales, según datos de la CHG, por debajo de 1,5 metros de lámina de agua. En el resto de la provincia, el nivel del río también se encuentra en niveles óptimos. Pero la cosa no termina aquí. Igual que en verano se suceden las olas de calor, la península ha entrado en un bucle de borrascas con nombre propio. Después de Joseph y Kristin, ha llegado Leonardo, por lo que habrá que mantener el paraguas a mano. Se prevé que las lluvias empiecen este lunes a primera hora de la mañana, con un receso a mediodía, y que continúen entre las 17 y las 20 horas.

Sin avisos meteorológicos

La buena noticia es que no hay avisos meteorológicos en Córdoba al menos para los próximos dos días, en los que se esperan tormentas con descarga eléctrica sobre la ciudad y temperaturas de entre 7 de mínima y 14 grados de máxima. A partir del miércoles, se espera una ligera subida de las mínimas. Este lunes soplarán vientos del Suroeste y Oeste de entre 25 y 30 kilómetros por hora.

Imagen del río este domingo 1 de febrero. / AJ González

La lluvia no ha dejado de causar estragos en el tráfico por tren y por carretera. Este domingo, la Dirección General de Tráfico mantuvo cortada por inundaciones la CO-4207 en ambos sentidos, entre los kilómetros 4 y 6 que unen Jarata-La Zarza y Montalbán. En este contexto, la DGT recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca. También recuerda que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Emergencias 112 también recuerda qué hacer en caso de lluvia intensa en un gráfico con las medidas a adoptar antes, durante y después: