Córdoba se lleva dos Premios Carmen en una edición que abraza a Adamuz tras la tragedia

Córdoba se llevó dos de los siete Premios Carmen a los que optaba y el abrazo del mundo del cine. Granada acogió este sábado la quinta edición de la gala de entrega de los galardones de la Academia del Cine de Andalucía, una cita conducida por el presentador y comediante Manu Sánchez, que arrancó con acento cordobés, el de Antonio José, que interpretó en directo el tema A un milímetro de ti. Después de él sonarían las voces de Rosa López y Zahara.

Las dos primeras personas que entregaron un Premio Carmen fueron dos cordobeses, en representación de la gente buena que arrimó el hombro en el accidente ferroviario de Adamuz. "Estos premios tenían que empezar recordando a los afectados por la tragedia ocurrida en Córdoba, donde se celebraron los últimos Carmen", dijo Manu Sánchez, "Andalucía se rompía de dolor en una fecha fatídica y dolorosa, pero en medio de la tragedia, también supo mostrar su mejor cara".

Fue el sentido homenaje de la Academia del Cine, que aprovechó para reivindicar la Medalla de Andalucía para los vecinos de la localidad. Pedro Pérez Écija, bombero del Ayuntamiento de Córdoba, en nombre de los profesionales que intervinieron, y Gonzalo Sánchez, lotero de Adamuz conocido como el héroe del quad -que aseguró "yo no soy ningún héroe, el verdadero héroe se llama Adamuz"- entregaron el premio al Mejor Guion Original. En esa categoría, estaba nominada una cordobesa, María D. Valderrama junto a Laura Hojman por Un hombre libre, aunque fueron Rafael Cobos y Alberto Rodríguez quienes se llevaron la estatuilla por Los Tigres.

Ese sería el primero de los galardones que se llevó la película triunfadora de la noche, que a las once de la noche ya llevaba cinco Carmen, incluidos los de Silvia Acosta y Joaquín Núñez como mejores intérpretes de reparto femenina y masculina, respectivamente, para Yolanda Piña y Félix Terrero por el maquillaje y peluquería y para Dani de Zayas al Mejor Sonido. Las películas Golpes, de Rafael Cobo, y Los Tigres, de Alberto Rodríguez, acudían este año como favoritas, ambas con 15 nominaciones, y aunque se repartieron la mayoría de las estatuillas, fue Los Tigres la triunfadora de la noche.

Hubo que esperar hasta las 23.25 horas para escuchar el nombre de una película con sello cordobés entre las premiadas: All you need is love, que competía, entre otras, con Piedra, papel o tijera de otro cordobés, Miguel Ángel Olivares. El filme producido por Hugo Cabezas, de Córdoba, y dirigida por el montillano Dany Ruz, obtuvo el premio al Mejor Corto de Ficción con una historia que ha sido «un regalo de Juan Carlos Rubio».

Poco después, un filme dirigido a cuatro manos por el cordobés Javier Barbero y la sevillana Setefilla González Naranjo se hacía con otro Carmen. Hermanas se llevó la estatuilla por el Mejor corto documental, otra película con dos nominados cordobeses, en este caso, Bruno Ojeda, por su corto Desenterrar a un rosal. Este año de gran cosecha de largometrajes documentales, el premio de la Academia fue para Ellas en la ciudad, de la sevillana Reyes Gallego, que hizo un alegato en favor de las mujeres andaluzas de a pie. La apuesta de Guillermo Rojas y Laura Hojman, Un hombre libre, otra de las favoritas, se fue esta vez sin el premio. La cordobesa Macarena Gómez fue la encargada de entregar los premios a los mejores intérpretes protagonistas a Jesús Carroza y Paula Díaz.

Antes de la gala, nominados, acompañantes, cineastas y periodistas se dieron cita en la alfombra roja instalada en el Hotel Saray de Granada, donde se vio, entre otros intérpretes vinculados a Córdoba, a Arantxa del Sol, nominada a Mejor Interpretación Femenina Protagonista por Camino Negro, que acudió acompañada por su marido, Finito de Córdoba, aunque no se llevó premio.

La noche dio para mucha música, mucha reivindicación de Andalucía y también para entregar el Carmen de Honor a un granadino, el escritor y director Miguel Hermoso.

Palmarés de los Carmen 2026

MEJOR LARGOMETRAJE: ‘El cielo de los animales’, ‘Golpes’, ‘Los Tigres’, ‘Los tortuga’

MEJOR DIRECCIÓN: Alberto Rodríguez por ‘Los Tigres’.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Rafael Cobos por ‘Golpes’.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: ‘Ellas en la ciudad’.

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA: Jesús Carroza por ‘Golpes’.

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA: Paula Díaz por ‘El cielo de los animales’.

MEJOR GUION ORIGINAL: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez por ‘Los Tigres.

MEJOR GUION ADAPTADO: Fernando Franco por ‘Subsuelo’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Manolo Limón por ‘Los Tortuga’

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: ‘‘All you need is love’.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: ‘Hermanas’.

MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN MASCULINA: Hugo Welzel por ‘Enemigos’.

MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN FEMENINA: Teresa Garzón por ‘Golpes’

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Pau Esteve por ‘Los tigres’

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Juanma Nogales por ‘Enemigos’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Yolanda Piña y Félix Terrero por ‘Los tigres’.

MEJOR SONIDO: Dani de Zayas por ‘Los tigres’.

MEJOR VESTUARIO: Lourdes Fuentes por ‘Golpes’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN: Bella.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Bronquio por ‘Golpes’.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: ‘La tierra esconde’ de ‘Golpes’.