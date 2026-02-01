Espacio gastronómico
La cafetería 'aesthetic' que triunfa en Córdoba y el rincón favorito de los amantes del café de especialidad
C Coffee ha agotado las plazas de su primera cata cafetera y ya trabaja en próximas actividades
Un nuevo rincón de Córdoba ha logrado conquistar a los cordobeses, sobre todo a los amantes de lo aesthetic. Se trata de un rincón dedicado al café de especialidad, desayunos, brunch y meriendas de moda. Se trata de C Coffee, el proyecto de la farmacéutica e influencer cordobesa Ana Valverde junto a su marido Manu, que se ha consolidado en pocos meses como uno de los locales más frecuentados por amantes del café, foodies y creadores de contenido de la ciudad.
Ubicada en la calle Alfonso XIII, no se trata únicamente de un espacio gastronómico, sino que esta cafetería nace con una idea clara: “hacer algo diferente”, crear “comunidad y experiencia”, tal y como señala la Valverde a través de la cuenta oficial del establecimiento. Una filosofía que se refleja tanto en su propuesta cafetera como en la programación de actividades que acoge el local.
Este local se ha convertido en pocos meses en un punto de encuentro para quienes buscan planes alternativos en Córdoba. Además de las catas de café, el espacio acoge cenas temáticas, mercadillos, talleres de cerámica y catas maridaje de vino, muchas de ellas en colaboración con restaurantes de la ciudad.
Una actividad inédita
Ahora, la cafetería ha anunciado su primera cata de café de especialidad con la que ha roto todos los moldes. Las plazas de esta actividad que tendrá lugar el próximo 8 de febrero se han agotado en menos de media hora, superando así las expectativas de sus impulsores. El taller permitirá a los asistentes conocer de primera mano qué es el café de especialidad y aprender a identificar los cinco aspectos básicos del análisis sensorial, como haría un profesional: fragancia, aroma, gusto, acidez y posgusto, así como evaluar su calidad, orígenes y variedades, según han explicado desde C Coffee.
En concreto podrán disfrutar del aroma de cafés de calidad y conocer:
- Qué es café de especialidad
- Qué es y para qué sirve una cata de cafés de especialidad
- Ejercicios de análisis sensorial
- Cata brasileña: pautas esenciales para llevar a cabo una cata profesional
La experiencia, que contará con próximas ediciones, está orientada para todos los públicos y no requiere de experiencia previa, más en concreto a los amantes del café y aquellos que quieran ampliar su formación en el análisis sensorial de esta bebida y evaluación de la calidad.
La cata estará dirigida por los baristas de la cafetería, Manu y Javier @cordobarista, junto a Martín de @mimundobarista, profesional del café de especialidad. Desde C Coffee reconocen que esperaban una buena respuesta, pero no tan elevada. Es por ello que ya trabajan para repetir este evento con otros tostadores de café para que todo el que ha quedado fuera de la primera cata tenga la oportunidad de aprender y disfrutar todos los matices del café.
Café de productores independientes
La propuesta gastronómica de C Coffee se basa en una cuidada selección de cafés de especialidad de productores independientes, pensada para los consumidores más exigentes. Actualmente, la cafetería trabaja con tres molinillos distintos que va cambiando cada cierto tiempo.
Este mes, según han anunciado en sus redes sociales, donde tienen bastante repercusión, cuentan con estos cafés de especialidad:
- Espresso: Colombia Brasil de Astro cafe
- Descafeinado: Colombia Gravity Zero de Astro
- Espresso especial: Vietnam Mùa Mè de Kima coffee
En filtro
- Batch: Ruanda Musozi de mundonovo
- Filtro: Costa Rica Serenitea @brewingdealers
- Special Filter: Colombia Yadimir de Puchero
A pesar de llevar solo unos meses abierta, C Coffee ha logrado atraer a numerosos foodies e influencers, consolidándose como un lugar habitual para compartir desayunos y meriendas de estética cuidada y minimalista. Un espacio para trabajar, desconectar y disfrutar de un capricho goloso (o no).
Según precisa la firma en su página web, el proyecto cuenta con unos principios claros: origen, sostenibilidad, minimalismo, modernidad, transformación y una idea central que resume su filosofía: pasión en cada taza. Para sus creadores, cada café debe ser una experiencia única, elaborada con dedicación y respeto por el producto.
Con esta combinación de café de especialidad, formación y eventos, C Coffee se consolida como uno de los espacios más activos y novedosos del panorama cafetero cordobés.
