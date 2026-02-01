Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

El Ayuntamiento de Córdoba cierra este lunes los parques de la ciudad "ante las fuertes rachas de viento y precipitaciones"

La medida se toma para la seguridad de los ciudadanos ante el paso de una nueva borrasca

Parques y jardines cerrados en Córdoba por una borrasca.

Parques y jardines cerrados en Córdoba por una borrasca. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el cierre de los parques de la ciudad este lunes, 2 de febrero, como "medida de prevención" ante la "posibilidad de fuertes rachas de viento y precipitaciones", informa el Consistorio en un comunicado.

Ante la llegada de una nueva borrasca que traerá lluvias abundantes, los parques estarán cerrados al público "durante todo el día".

