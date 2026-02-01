Medio ambiente
El Ayuntamiento de Córdoba cierra este lunes los parques de la ciudad "ante las fuertes rachas de viento y precipitaciones"
La medida se toma para la seguridad de los ciudadanos ante el paso de una nueva borrasca
El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado el cierre de los parques de la ciudad este lunes, 2 de febrero, como "medida de prevención" ante la "posibilidad de fuertes rachas de viento y precipitaciones", informa el Consistorio en un comunicado.
Ante la llegada de una nueva borrasca que traerá lluvias abundantes, los parques estarán cerrados al público "durante todo el día".
