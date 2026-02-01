Vivienda
Ana Barnica, hondureña residente en Córdoba: «Cada vez es más difícil para un migrante alquilar»
La hondureña Ana Barnica explica cómo se ha encarecido el mercado de la vivienda en los últimos seis años y su impacto en los extranjeros
«Cada vez es más difícil para una persona migrante alquilar una vivienda». Así resume la situación del colectivo Ana Barnica, hondureña que lleva seis años viviendo en Córdoba y que en ese tiempo ha podido comprobar de primera mano la evolución del mercado inmobiliario en la ciudad.
En su caso, ha tenido que mudarse en tres ocasiones, aunque siempre ha residido en el centro, concretamente en el entorno de Las Tendillas y Cortefiel. Reconoce que ha tenido «mucha suerte» con su casero, que no les ha subido el alquiler y mantiene la vivienda en buenas condiciones, que comparte con una compañera nicaragüense. Aunque su situación económica le permitiría vivir sola, explica que prefiere hacerlo acompañada. Desde hace cuatro años, Ana regenta un locutorio en Valdeolleros, uno de los barrios con mayor presencia de población extranjera de Córdoba. Ese contacto diario con migrantes, principalmente latinoamericanos, le ha servido para confirmar que el acceso al alquiler es cada vez más complicado. «La gente está optando por irse a pueblos porque no puede pagar los alquileres», asegura. «Es muy fuerte lo que está pasando», comenta mientras atiende el negocio.
Más allá del aumento de los precios, Ana considera que el problema se agrava por el mal estado de muchas viviendas y por el papel de algunos intermediarios, que, denuncia, «cobran demasiado». n
