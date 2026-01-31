Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La misa funeral en la Catedral por los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz; el partido que enfrenta al Córdoba CF con el Valladolid y la segunda jornada del Mercado Andalusí marcan el devenir informativo

El obispo Jesús Fernández, durante la misa funeral celebrada en la Catedral de Córdoba por las víctimas del accidente de Adamuz.

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge la misa funeral por las víctimas de Adamuz

Córdoba

Tres noticias de muy diversa índole marcan la actualidad vespertina de Córdoba. En primer lugar, la misa funeral celebrada en la Catedral en homenaje a los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz. El acto religioso ha estado presidido por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández. En segundo término, El Arcángel acoge desde las 21.00 horas un duelo de altura entre el Córdoba CF y el Valladolid. El equipo blanquiverde busca tres puntos clave para acceder a la zona de promoción de ascenso. Y, finalmente, repasamos lo más relevante de la segunda jornada del Mercado Andalusí.

