La misa funeral en la Catedral por los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz; el partido que enfrenta al Córdoba CF con el Valladolid y la segunda jornada del Mercado Andalusí marcan el devenir informativo
Tres noticias de muy diversa índole marcan la actualidad vespertina de Córdoba. En primer lugar, la misa funeral celebrada en la Catedral en homenaje a los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz. El acto religioso ha estado presidido por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández. En segundo término, El Arcángel acoge desde las 21.00 horas un duelo de altura entre el Córdoba CF y el Valladolid. El equipo blanquiverde busca tres puntos clave para acceder a la zona de promoción de ascenso. Y, finalmente, repasamos lo más relevante de la segunda jornada del Mercado Andalusí.
- La cara B del Mercado Andalusí: artesanos, cetreros y armeros contagian el gusto por la historia
- Unas 1.500 personas llenan la Mezquita-Catedral de Córdoba para recordar a las víctimas de accidente Adamuz
- En directo | El Córdoba CF recibe al Valladolid en un duelo clave en El Arcángel
Córdoba ciudad
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo
- Córdoba acoge una nueva tanda de exámenes para trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra
- Córdoba vuelve a ver el sol en una ansiada y breve tregua de la lluvia: este es el pronóstico de la Aemet para el resto del día y la noche
- Más de 600 candidatos se examinan en Loyola para acceder a Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología
- Condenado por tirar una piedra y dejar sin un ojo a un pavo real del zoo de Córdoba
Cofradías
Provincia
Andalucía
- El SAS convoca más de 180 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años y mediante concurso de méritos
Cultura
- Ocho cordobeses aspiran a los Premios Carmen que se entregan esta noche en Granada
- El grupo cordobés Las Ketchup actuará en el festival de Sanremo junto a una conocida artista italiana
Internacional
- Israel mata a 19 gazatíes, entre ellos 6 niños, en una de las jornadas más letales desde el inicio del alto el fuego
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba