Tres noticias de muy diversa índole marcan la actualidad vespertina de Córdoba. En primer lugar, la misa funeral celebrada en la Catedral en homenaje a los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz. El acto religioso ha estado presidido por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández. En segundo término, El Arcángel acoge desde las 21.00 horas un duelo de altura entre el Córdoba CF y el Valladolid. El equipo blanquiverde busca tres puntos clave para acceder a la zona de promoción de ascenso. Y, finalmente, repasamos lo más relevante de la segunda jornada del Mercado Andalusí.

Córdoba ciudad

Cofradías

Provincia

Andalucía

Cultura

Noticias relacionadas

Internacional