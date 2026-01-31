Un informe sobre los alojamientos turísticos revela que dos barrios del casco histórico cuentan ya con más plazas para visitantes que vecinos empadronados, un dato que reabre el debate sobre la presión turística en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el sector oleícola cordobés mira a la India como un mercado estratégico tras el acuerdo histórico con la Unión Europea que eliminará progresivamente los aranceles al aceite de oliva. Y en el ámbito de la vivienda, el Ayuntamiento da un nuevo paso para ampliar el parque público con el impulso a 231 VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste, un barrio en plena transformación que aspira a convertirse en uno de los grandes desarrollos residenciales de la capital.

