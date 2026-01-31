La actualidad del sábado 31 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los barrios del centro con más plazas turísticas que habitantes, el impulso a las exportaciones de aceite de oliva tras el acuerdo UE-India y el inicio del proyecto para construir 231 VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste centran la actualidad
Un informe sobre los alojamientos turísticos revela que dos barrios del casco histórico cuentan ya con más plazas para visitantes que vecinos empadronados, un dato que reabre el debate sobre la presión turística en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el sector oleícola cordobés mira a la India como un mercado estratégico tras el acuerdo histórico con la Unión Europea que eliminará progresivamente los aranceles al aceite de oliva. Y en el ámbito de la vivienda, el Ayuntamiento da un nuevo paso para ampliar el parque público con el impulso a 231 VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste, un barrio en plena transformación que aspira a convertirse en uno de los grandes desarrollos residenciales de la capital.
- Dos barrios de Córdoba tienen más plazas turísticas que habitantes
- La eliminación del arancel indio al aceite beneficia de lleno a Córdoba, que exporta ya por valor de 15 millones
- Nuevas viviendas en Huerta de Santa Isabel Oeste: Vimcorsa impulsa la construcción de 231 VPO
Tragedia de Adamuz
- Fallece una mujer herida en el accidente de Adamuz que permanecía en la UCI, la víctima número 46
- Así son los trabajos que Adif ejecuta en Adamuz para poder reanudar la alta velocidad Córdoba-Madrid
- La Diputación de Córdoba pide la Medalla de Andalucía para el pueblo de Adamuz
Córdoba ciudad
- Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural
- La Fiscalía pide una definición más clara de 'bullying' y ciberacoso en la ley que regula los delitos cometidos por menores
- Sadeco avisa: si no se cumplen las normas de limpieza, la Policía actuará
- No hubo delito en el encierro de noviembre en la fábrica de Hitachi en Córdoba: el juzgado archiva la denuncia
Provincia
- Puente Genil aprueba un modelo coordinado para la atención de temporeros agrícolas con el apoyo de PP, PSOE e IU
- Lucena pide a Endesa revisar los centros de transformación ante los apagones en varios sectores residenciales e industriales
Deportes
- El Córdoba CF busca reválida en El Arcángel ante un Valladolid herido
- El Valladolid ficha e inscribe a Clerc y acelera por Michelin antes de visitar al Córdoba CF
Cultura
Campo
Andalucía
- La ley que endurece las sanciones a las viviendas turísticas ilegales en Andalucía sale adelante: multas de hasta 600.000 euros
España
- Renfe se suma a Iryo y no indemnizará a los pasajeros por "las limitaciones temporales de velocidad"
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba