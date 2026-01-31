Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 31 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los barrios del centro con más plazas turísticas que habitantes, el impulso a las exportaciones de aceite de oliva tras el acuerdo UE-India y el inicio del proyecto para construir 231 VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste centran la actualidad

Un informe sobre los alojamientos turísticos revela que dos barrios del casco histórico cuentan ya con más plazas para visitantes que vecinos empadronados, un dato que reabre el debate sobre la presión turística en el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el sector oleícola cordobés mira a la India como un mercado estratégico tras el acuerdo histórico con la Unión Europea que eliminará progresivamente los aranceles al aceite de oliva. Y en el ámbito de la vivienda, el Ayuntamiento da un nuevo paso para ampliar el parque público con el impulso a 231 VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste, un barrio en plena transformación que aspira a convertirse en uno de los grandes desarrollos residenciales de la capital.

Abre en Córdoba el primer local dedicado al bocadillo más popular de Málaga: esto es lo que podrás encontrar en Ka-Cho Campero

La eliminación del arancel indio al aceite beneficia de lleno a Córdoba, que exporta ya por valor de 15 millones

Antonio Luque, presidente de Dcoop: "India tiene un potencial muy importante"

Narci Ruiz: «En esta Delegación la actividad debe regirse por un claro enfoque transversal en valores»

Ocho cordobeses aspiran a los Premios Carmen que se entregan este sábado en Granada

