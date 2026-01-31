El PSOE denuncia el arranque de 100 árboles del Parque del Flamenco

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha denunciado que el Gobierno Municipal ha permitido que se arranque un centenar de árboles sanos del Parque del Flamenco en la capital para usar el espacio en que se encontraban plantados como almacén de obra de la Ronda Norte, por lo que ha cuestionado su retirada para facilitar el acopio de materiales.

Indignación

González ha mostrado su profunda indignación tras conocer que, en el marco de las obras de la Ronda Norte impulsadas por la Junta de Andalucía, se han arrancado y replantado en otra ubicación alrededor de un centenar de árboles del Parque del Flamenco, en la zona colindante con la carretera, con el objetivo —según la información trasladada desde la Gerencia Municipal de Urbanismo— de utilizar ese espacio como zona de acopio de materiales de obra.

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, en rueda de prensa. / CÓRDOBA

“Estamos hablando de árboles sanos, de seres vivos con años de arraigo, que han sido retirados no por una necesidad técnica inevitable de la infraestructura, sino para convertir un parque público en un almacén de obra. No son losetas que se levantan y se vuelven a poner: son árboles cuya supervivencia tras un trasplante nunca está garantizada”, ha señalado González.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que se haya optado por ocupar suelo verde urbano para usos logísticos de obra, en lugar de buscar alternativas que no impliquen la alteración directa de un parque consolidado. “La ciudad no puede permitirse perder masa arbórea ni someterla a estrés innecesario en un contexto de emergencia climática y de necesidad urgente de sombra y regulación térmica”, ha añadido.

La concejala enmarca esta actuación en lo que considera una trayectoria de decisiones “arboricidas” del Gobierno municipal de José María Bellido, recordando las numerosas intervenciones sobre arbolado urbano realizadas en los últimos años y que han sido ampliamente cuestionadas por colectivos vecinales y ecologistas.

Asimismo, ha reiterado su oposición al desarrollo actual de la Ronda Norte “tal y como se está ejecutando”, recordando que el proyecto ha contado con contestación vecinal, advertencias sobre afección a restos arqueológicos y ahora también impactos directos sobre zonas verdes consolidadas. “No se puede construir ciudad contra los vecinos, contra el patrimonio y contra los árboles”, ha afirmado.

Por todo ello, Mamen González exige explicaciones públicas detalladas sobre los criterios técnicos que han justificado el traslado de estos árboles, las garantías de supervivencia previstas, el seguimiento que se va a realizar y las alternativas que se descartaron antes de ocupar suelo de parque para funciones auxiliares de obra.

“Gobernar también es elegir qué se protege. Y en Córdoba necesitamos gobiernos que protejan el arbolado y los espacios verdes, no que los traten como suelo disponible”, ha concluido.