Nuevas viviendas en Córdoba: Vimcorsa impulsa 231 VPO en una de las zonas de expansión de la ciudad

El barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, que se encuentra en pleno proceso de urbanización, contará con 231 viviendas de protección oficial (VPO) que promueve la empresa municipal Vimcorsa. La empresa dependiente del Ayuntamiento de Córdoba da los primeros pasos para impulsar en una de las zonas de expansión de la ciudad la construcción de estas VPO con la publicación en la plataforma de contratación del Estado del concurso para redactar el proyecto.

El barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste tiene 48,8 hectáreas que se ubican junto a Huerta de Santa Isabel Este, una zona nueva que cada vez tiene más edificaciones y que está situada entre Turruñuelos (Hipercor) y Miralbaida. Los terrenos de Huerta de Santa Isabel Oeste se encuentran entre el barrio de Las Palmeras y el canal del Guadalmellato y tienen capacidad para albergar 3.663 viviendas, de las que 1.944 serán VPO.

En esta zona, además de la edificación de estas viviendas, está prevista la construcción del pabellón Córdoba Arena en una parcela de uso deportivo de más de 14.600 metros cuadrados (en la esquina donde se unen el arroyo y el canal, donde finaliza el camino de Turruñuelos). Si no hay imprevistos, las obras de urbanización del barrio acabarán este año y empezará la construcción de las primeras viviendas.

Gráfico del nuevo barrio de Huerta Santa Isabel Oeste. / Ramón Azañón

[Ampliar gráfico]

Las VPO que salen ahora a concurso se ubicarán en la parcela 14.1, que tiene una superficie de 8.180 metros cuadrados. En un principio eran 193 las VPO que podían tener cabida en ese solar, pero el Decreto-Ley 1/2025 permite aumentar un 10% la edificabilidad y ampliar un 20% el número de viviendas en relación a lo previsto en el PGOU, por lo que la parcela podrá albergar hasta 231.

¿Cómo serán las viviendas?

Las viviendas que Vimcorsa levantará en Huerta de Santa Isabel Oeste serán preferentemente de tres dormitorios, dispondrán de dos baños y las cocinas serán independientes de los salones. El residencial, que contará con zonas comunes, jardines y piscina, podrá tener también viviendas de 2 y 4 dormitorios pero no de uno. Cada vivienda llevará vinculado un aparcamiento y un trastero.

Vimcorsa prevé invertir más de 29,6 millones de euros en las obras para levantar el bloque de viviendas. No obstante, en la fase actual, la de redacción del proyecto, el presupuesto es de 723.000 euros. Según la información que se extrae del concurso, el plazo para redactar el proyecto es de 115 días y la fecha para presentar las ofertas expira el 28 de febrero.

Otros bloques de viviendas

Este no es el primer bloque de viviendas que Vimcorsa promueve en Huerta de Santa Isabel Oeste. La empresa tiene allí varias parcelas y ya ha adjudicado el proyecto de una de ellas. En noviembre pasado, Vimcorsa adjudicó a la UTE formada por Miño y Sánchez Pedraza Arquitectos con Berlanga & Blanco Arquitectos la redacción del proyecto que se ejecutará en la parcela 9.2. En este caso también están previstas 231 VPO con aparcamientos y trasteros. Este contrato fue adjudicado por 521.510 euros y con un plazo de cuatro meses. En total, Vimcorsa prevé en Huerta de Santa Isabel Oeste 615 viviendas. A la empresa le quedaría aún sacar a concurso otra parcela, la 8.2, que tiene capacidad para 153 VPO.