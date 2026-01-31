Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alojamientos turísticosArancel indioVíctima 46 de la tragediaNuevas viviendasCórdoba CF-ValladolidMercado andalusíEl tiempoAcoso escolarSadeco
instagramlinkedin

Lluvias

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo

El cauce ha comenzado a descender a primera hora de este sábado

Caudal del río Guadalquivir desde el Puente de Andalucía, este domingo.

Caudal del río Guadalquivir desde el Puente de Andalucía, este domingo. / AJ González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital se sitúa en la mañana de este sábado 31 de enero en umbral amarillo, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH). Tras haber sobrepasado el umbral naranja en jornadas anteriores, debido principalmente al paso de la borrasca Kristin, el nivel ha empezado a bajar a primera hora de este sábado, con una ligera subida a eso de las 6.10 horas y un descenso paulatino a partir de las 6.40.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) correspondientes a las 9.40 horas, el río alcanzaba los 1,938 metros sobre el lecho de aguas bajas, todavía relativamente cerca del umbral naranja, que se activa a partir de los dos metros.

A.J.González Córdoba Nivel caudal del río Guadalquivir a su paso por el Puente Romano tras la borrasca Kristin

Río Guadalquivir a su paso por Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

En ninguno de los contabilizadores de la SAIH en la provincia de Córdoba está ahora mismo el río en nivel naranja. Sí se marca el umbral amarillo para Córdoba (se cuenta a la altura de Casillas), en Almodóvar y en Alcolea.

Noticias relacionadas y más

Una tregua, pero breve

La jornada de este sábado se prevé que sea soleada, tras unos días de intenso temporal de lluvias y vientos. En la capital no se prevé que llueva hoy, según los datos de la Aemet, aunque a partir de mañana, de nuevo, volverán las precipitaciones. Según Meteorología, esas lluvias se quedará, como mínimo, hasta el viernes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  6. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  7. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  8. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Hacemos Córdoba pide al alcalde que autorice a las parcelaciones a reparar los caminos dañados por las lluvias

Hacemos Córdoba pide al alcalde que autorice a las parcelaciones a reparar los caminos dañados por las lluvias

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo

Córdoba vuelve a ver el sol en una ansiada y breve tregua de la lluvia: este es el pronóstico de la Aemet

Abre en Córdoba el primer local dedicado al bocadillo más popular de Málaga: esto es lo que podrás encontrar en Ka-Cho Campero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 31 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 31 de enero de 2026

Nuevas viviendas en Córdoba: Vimcorsa impulsa 231 VPO en una de las zonas de expansión de la ciudad

Nuevas viviendas en Córdoba: Vimcorsa impulsa 231 VPO en una de las zonas de expansión de la ciudad

La eliminación del arancel indio al aceite beneficia de lleno a Córdoba, que exporta ya por valor de 15 millones

La eliminación del arancel indio al aceite beneficia de lleno a Córdoba, que exporta ya por valor de 15 millones
Tracking Pixel Contents