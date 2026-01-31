Lluvias
El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo
El cauce ha comenzado a descender a primera hora de este sábado
El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital se sitúa en la mañana de este sábado 31 de enero en umbral amarillo, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH). Tras haber sobrepasado el umbral naranja en jornadas anteriores, debido principalmente al paso de la borrasca Kristin, el nivel ha empezado a bajar a primera hora de este sábado, con una ligera subida a eso de las 6.10 horas y un descenso paulatino a partir de las 6.40.
Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) correspondientes a las 9.40 horas, el río alcanzaba los 1,938 metros sobre el lecho de aguas bajas, todavía relativamente cerca del umbral naranja, que se activa a partir de los dos metros.
En ninguno de los contabilizadores de la SAIH en la provincia de Córdoba está ahora mismo el río en nivel naranja. Sí se marca el umbral amarillo para Córdoba (se cuenta a la altura de Casillas), en Almodóvar y en Alcolea.
Una tregua, pero breve
La jornada de este sábado se prevé que sea soleada, tras unos días de intenso temporal de lluvias y vientos. En la capital no se prevé que llueva hoy, según los datos de la Aemet, aunque a partir de mañana, de nuevo, volverán las precipitaciones. Según Meteorología, esas lluvias se quedará, como mínimo, hasta el viernes.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba