El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo

El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital se sitúa en la mañana de este sábado 31 de enero en umbral amarillo, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH). Tras haber sobrepasado el umbral naranja en jornadas anteriores, debido principalmente al paso de la borrasca Kristin, el nivel ha empezado a bajar a primera hora de este sábado, con una ligera subida a eso de las 6.10 horas y un descenso paulatino a partir de las 6.40.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) correspondientes a las 9.40 horas, el río alcanzaba los 1,938 metros sobre el lecho de aguas bajas, todavía relativamente cerca del umbral naranja, que se activa a partir de los dos metros.

Río Guadalquivir a su paso por Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

En ninguno de los contabilizadores de la SAIH en la provincia de Córdoba está ahora mismo el río en nivel naranja. Sí se marca el umbral amarillo para Córdoba (se cuenta a la altura de Casillas), en Almodóvar y en Alcolea.

Una tregua, pero breve

La jornada de este sábado se prevé que sea soleada, tras unos días de intenso temporal de lluvias y vientos. En la capital no se prevé que llueva hoy, según los datos de la Aemet, aunque a partir de mañana, de nuevo, volverán las precipitaciones. Según Meteorología, esas lluvias se quedará, como mínimo, hasta el viernes.