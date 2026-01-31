Narci Ruiz: «En esta Delegación la actividad debe regirse por un claro enfoque transversal en valores»

Para la Delegación de Educación e Infancia, 2025 ha sido un año repleto de proyectos. ¿Qué balance hace de su gestión?

Hago un balance muy positivo. Hemos seguido apostando por incrementar el número de actividades adaptándolas a las nuevas necesidades, innovando y profesionalizando la amplia oferta de talleres que ofrecemos, fundamentalmente a los colegios y a los escolares de Córdoba, enmarcados, eso sí, en el campo de la educación no formal.

Tengo muy presente que en esta Delegación la actividad debe regirse por un claro enfoque transversal en valores que complementen el aprendizaje integral de la persona, por eso estamos trabajando importantes pilares éticos como el compañerismo, el respeto, la responsabilidad, la igualdad, la solidaridad o el cuidado del medioambiente para que se adopten hábitos sostenibles. Creo que es importante señalar que durante el año 2025 han pasado por los programas educativos más de 148.000 alumnos y alumnas de todas las edades, que ahora conocen más y mejor la magnífica ciudad a la que pertenecen.

Además, hemos contribuido a ir poniendo solución a problemas históricos como el de los porteros en los colegios públicos y, también, hemos conseguido dar vida a los centros fuera del horario lectivo. Por primera vez, existe un procedimiento oficial para ceder espacios escolares a asociaciones y AMPAS por las tardes e, incluso, en el mes de agosto.

En el ámbito de la inclusión y la salud, estamos muy orgullosos de la gran acogida del programa ‘Córdoba Salva Vidas’, con el que formamos a los alumnos y alumnas en materia de primeros auxilios, y del programa 'Huellas en el Aula’, que ha llevado la terapia con perros para el alumnado con necesidades especiales hasta una veintena de centros educativos de la ciudad.

En el plano cultural, hemos celebrado el 150 aniversario de Julio Romero de Torres con un atractivo programa de rutas didácticas y hemos consolidado el certamen Flora Mini, que en esta segunda edición ha contado con el doble de participación. También me ha hecho especial ilusión haber incorporado en nuestra programación tanto la visita de los escolares al emblemático Palacio de Viana, como al imponente Templo Romano de Córdoba con la colaboración de la Delegación de Cultura.

Y desde la Delegación de Cooperación y Solidaridad, ¿qué balance hace?

2025 ha sido un año importante por lo que respecta a la finalización de un proyecto que llevaba años pendiente y reclamado por los distintos colectivos que trabajan en el ámbito de la cooperación en nuestra ciudad, la ‘Casa de la Solidaridad de Córdoba’ y que desde noviembre es ya una realidad.

Desde un punto de vista más técnico, y aquí tengo que destacar la exquisita labor del equipo del departamento, hemos apostado por una revisión profunda de las convocatorias y convenios, logrando simplificar los trámites, sobre todo, los relativos a la justificación de las mismas. También me gustaría destacar la mayor agilidad administrativa que ha posibilitado la aprobación, ejecución y abono en su año correspondiente de todas las subvenciones recogidas en los planes estratégicos. Una evidente mejora reconocida, incluso, por las entidades beneficiarias.

Por otra parte, también hemos conseguido agilizar e incrementar las ayudas en materia de emergencia, lo que nos ha permitido colaborar y poner nuestro granito de arena en tragedias como con los terremotos de Marruecos y Turquía, la catástrofe humanitaria en Gaza, las inundaciones en Mozambique y la DANA de Valencia.

También hemos reforzado y continuado estrechando lazos con las entidades y ONGs en acciones de sensibilización y apoyo en la ciudad de Córdoba en materia de diversidad cultural, tolerancia… Colaborado con distintos eventos como la ‘La Feria de la Solidaridad’, organizada por Córdoba Solidaria, ‘La Noche Negra Africana’, ‘El Día Mundial del Comercio Justo’, ‘La Muestra del Cine Social’ o ‘El Festival de Cine Africano’, entre otros.

Con respecto a la Casa de la Solidaridad, ¿qué ha supuesto su apertura?

La Casa de la Solidaridad ha sido una inversión importante (más de 1,2 millones de euros) que demuestra que desde este equipo de gobierno hemos cumplido satisfactoriamente con la promesa largamente demandada por los colectivos de cooperación, al objeto de dotar a la ciudad de Córdoba desde el Ayuntamiento con unas instalaciones modernas para el uso por parte de las entidades y colectivos que desarrollan sus actuaciones en el ámbito de la cooperación y la solidaridad.

La Casa dispone de salón de actos, office, salas talleres, salas de despachos, servicios adaptados y almacén. Está diseñada para la realización de cursos, exposiciones y actividades grupales, así como para que se convierta en el punto de encuentro y diálogo de las diferentes entidades y agrupaciones cuyo ámbito de actuación sea la cooperación internacional, la acción humanitaria o la educación para el desarrollo.

Y actualmente, ¿cómo está funcionando?

Desde el primer día ya está siendo usada por los distintos colectivos. De hecho, ya se han organizado diversos eventos y talleres formativos solicitados por las entidades: asambleas de entidades, reuniones operativas para la realización de proyectos y jornadas de formación.

Con al objeto de posibilitar el uso ordenado de la Casa de la Solidaridad por parte de las entidades y colectivos que conforman el sector de la cooperación, se está trabajando en la aprobación de un reglamento interno que regule la organización y funcionamiento de la Casa de la Solidaridad. Además, este espacio ya se ha convertido en la sede de las reuniones del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad.

Año nuevo, metas nuevas. ¿En qué programas y proyectos trabaja la Delegación de Educación?

Para el nuevo curso y el año entrante, nuestro gran objetivo es la convivencia y la salud emocional. No nos conformamos con actuar solo en las aulas, queremos entrar en los hogares. Por ello, acabamos de lanzar un nuevo programa: ‘La Escuela de Familias: Stop Bullying - Conectando para Convivir’.

Talleres que se desarrollarán en febrero y marzo para dotar a los padres de herramientas en la gestión emocional, la detección del acoso y en la ‘higiene digital’ frente a las pantallas. La comunidad educativa también está invitada a participar y habrá otras acciones durante este año para poner nuestro granito de arena en la lucha contra el acoso escolar.

En la Guía de Programas Educativos 25-26 hemos reforzado la inclusión, ofreciendo recursos como intérpretes de lengua de signos y transporte adaptado. Trabajamos en programas de consumo sostenible y salud, abordando el impacto de las nuevas tecnologías y las pantallas en el rendimiento educativo.

En el ámbito cultural, seguimos apostando por programas como ‘Encuentros con la Música’, que incluye los Conciertos Didácticos de la Orquesta de Córdoba, o ‘Vive el Teatro’, con una programación muy completa en el Teatro Góngora que abarca desde el flamenco, hasta obras clásicas como Pinocha.

También quiero destacar nuestra implicación en la participación del programa ‘Callejugando’, donde nuestro objetivo no solo es volver a los juegos tradicionales, sino devolver el juego a la calle en un clima donde reine el compañerismo y la convivencia entre escolares. De hecho, contaremos con siete citas por toda la ciudad.

Y el Centro de Educación Vial, ¿qué actividades está preparando para 2026?

El Centro de Educación Vial es una maravilla. Es un pilar fundamental que hemos reformado recientemente, renovando su señalización y adquiriendo vehículos adaptados para niños y niñas con necesidades especiales. Me encanta ver como lo hemos convertido en un espacio accesible, agradable, versátil y divertido para todos los cordobeses, especialmente para los más pequeños. Me gustaría resaltar que este centro está abierto para todas las familias cordobesas, también los viernes por la tarde (de 16.30 a 18.30 horas) y los sábados por la mañana (de 11.00 a 13.00 horas).

Para 2026, mantendremos una actividad constante en el mismo. Continuaremos con el programa de Educación Vial para escolares, enseñando normas y fomentando el uso de los vehículos sostenibles como la bicicleta. Entre nuestras apuestas más fuertes en este espacio destacan los campus enmarcados en la época de Navidad y el de verano.

En este sentido, quiero resaltar que en estas atractivas instalaciones en las que además se ubica el magnífico equipo técnico que compone esta Delegación, no nos limitamos a la seguridad vial, ofrecemos un enfoque integral que incluye el trabajo en el área emocional, medioambiental, cultural o patrimonial bajo un claro enfoque en la educación en valores.

Tengo claro que el centro seguirá siendo el escenario idóneo para que en este 2026 se desarrollen eventos clave, como el Día Internacional de las Ciudades Educadoras o el Día Internacional contra el Bullying.